米女子ツアー来季出場権かけた『Qシリーズ』 日本勢2人が1次予選を突破
米国女子ツアーの出場権をかけた予選会『Qシリーズ』のプレ予選会（1次）が終了した。9月24〜26日の3日間、テキサス州アーガイル、カリフォルニア州インディアンウェルズ、フロリダ州デイトナビーチの3カ所で行われた。
〈写真〉昨年最終トップ通過！ 山下美夢有のなめらかスイング
テキサス州の会場では日本勢でともにアマチュアのウチダ・エイミー・ハルコと長谷川せらが挑戦。長谷川は2日間トータル14オーバーで予選通過を逃したが、ウチダは3日間トータル3オーバーにまとめ、20位タイで2次に進出した。カリフォルニア州の会場に出場した伊藤真利奈はトータル11オーバーで予選落ちとなった。フロリダ州の会場には杉原彩花が出場。最終日に「68」をマークするなどトータル5アンダー・29位タイに滑り込み、1次予選を突破した。テキサス州はトータル4オーバー・30位タイまでの34人、カリフォルニア州はトータル1アンダー・27位タイまでの35人、フロリダ州はトータル5アンダー・29位タイまでの35人が2次へと進出。2次予選は10月15〜18日の4日間、フロリダ州ベニスで行われる。予選カットなしで、完走すれば、ひとまず来季の下部エプソン・ツアーの出場カテゴリーを得ることができる。最終予選は12月4〜8日の5日間の日程で、アラバマ州モービルにて開催される。2次予選通過者に加え、CMEポイントランキング101〜150位の選手、10月7日時点の世界ランキング75位以内の選手、下部ポイントランキング11〜35位の選手らが最終からエントリーできる。昨年は山下美夢有、岩井千怜、岩井明愛、吉田優利、馬場咲希がQシリーズを突破し、米ツアーメンバー入りを果たした。
