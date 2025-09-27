ハイヒール・モモコさんと北斗晶さんが、ご自愛市2025「ハイヒール・モモコさん&北斗晶さんのaround60対談」と題し、ウェルネスイベント「わたしのごゆるり発見 ご自愛市2025」（主催：主婦の友社）内でトークセッションを行いました。

【写真を見る】【ハイヒール・モモコ】モットーは「死んでから寝る」 北斗晶の「モモコ5人説」に返答





北斗さんは、“芸能界で、昔は「モモコさん3人説」というのがあった。大阪にいたと思ったら東京にいたりとか、相撲の中継に映っていたり、野球を見に行ったりとか。でも、最近は「5人説」も出ている。東京にいたと思ったらラスベガスにいたりとか、今度は大阪いるなと思ったら、ロサンゼルスにいたり。次の日は生放送に出ていたり”と、モモコさんに関する説を本人に問いました。









モモコさんは、“それって、動きとしては8人説なんですけど”と、笑い飛ばしつつ、“めちゃくちゃ動いていますよ。今日も、これ終わりで両国国技館に行きます”と、常にアクティブに動いていることを明かしていました。





それを受け北斗さんから、“いつ寝てるの？”と、心配されると、モモコさんは、“移動中に寝てる”と、当然のように返答。“「死んでから寝る」をモットーに生きている”と、快活に笑っていました。









約1時間のトークイベントを、話し足りないといった様子で終えた2人。モモコさんは、“次は3時間にして〜”と、笑いながらスタッフに注文をつけていました。





【担当：芸能情報ステーション】