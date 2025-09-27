これはクセになる…！意外な調味料でバナナが激ウマおやつに大変身

バナナに黒胡椒!? 新感覚の「焼きバナナ」を実際に試してみた

そのまま食べたり、スムージーにしたり、トッピングに使ったりと、さまざまな楽しみ方があるバナナ。おやつや朝食にもぴったりで、毎日食べているという人も多いのではないでしょうか。

もちろんバナナはそのままでも十分おいしいですが、焼くことでとろっとした食感になり、甘みがいっそう引き立つと言われています。

今回は、バナナに黒胡椒とバターを合わせてトースターで焼くという、ちょっと意外な食べ方に挑戦！ クックパッドニュース編集部のスタッフが、実際に試してみました。

3ステップで完成！ 手軽に作れるスイーツバナナ

1.バナナの皮を半分だけむき、むいた部分全体にバターをのせます。





2.ブラックペッパーをたっぷりふりかけ、アルミホイルにのせてオーブントースターで焼きます。





3.じゅわじゅわ弾ける音がしてきても止めずに、約10分焼いたら完成です！





実際に食べてみた





ひと口食べてまず感じるのは、バナナのぎゅっと濃縮されたような甘み。あとからブラックペッパーのピリッとしたスパイシーさを感じます。今までに食べたことのないような味と食感ですが、それがクセになるおいしさです。

甘じょっぱい味わいがたまらない！ バナナの新しい楽しみ方

意外すぎる組み合わせに、最初は「本当に合うの？」と半信半疑でしたが、実際に食べてみるとその相性の良さに驚きました。バターのコクがバナナ本来の甘みをさらに引き立て、甘じょっぱい魅惑の新感覚スイーツに仕上がっています。

いつものバナナをちょっとアレンジするだけで、まったく違った楽しみ方を味わえます。

気になった方は、ぜひおうちで試してみてくださいね。