【巨人】岡本和真が1発放つも思わぬ結末... 巨人が逆転2位へ黄色信号



【試合映像】岡本和真が1発放つも思わぬ結末...｜https://youtu.be/c3QUhyJ-LZE

＜2025年9月26日（金）プロ野球 DeNA 5-4 巨人 ＠横浜＞

この日の試合を含めて残り5試合と、セ・リーグ2位争いも大詰め。

逆転2位へ直接対決で負けられない巨人は5回表、DeNAエース・東克樹（29）攻めると、さらに打席には4番・岡本和真（29）

ノーアウト・ランナー1塁の場面で、外角のボールを弾き返して同点ツーランを放ち、試合を振り出しに戻す。

1点を争う緊迫した展開で迎えた7回裏、ライト・オコエ瑠偉（28）の悪送球の間にランナーが生還し、DeNAが勝ち越しに成功。

それでも9回表に一打同点のチャンスを作り、打席にはリチャード（26）。

しかしここはショートゴロに倒れ、あと一歩及ばなかった巨人が敗戦。

逆転2位へ黄色信号となった。

■責任投手

【勝投手】宮城 (4勝1敗)

【敗投手】中川 (2勝4敗)

【セーブ】伊勢 (0勝4敗13S)

■バッテリー

【巨人】山粼、泉、宮原、船迫、中川、田中瑛 - 岸田、小林

【DeNA】東、佐々木、宮城、森原、伊勢 - 山本

■本塁打

【巨人】岡本 15号(5回表2ラン)

【DeNA】