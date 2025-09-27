ＦＣ東京、Ｕ―１８所属４選手のトップチーム昇格を発表…尾谷ディヴァインチネドゥは昨季ルヴァン杯で得点を記録

ＦＣ東京は２７日、Ｕ―１８所属のＦＷ尾谷ディヴァインチネドゥ、ＭＦ菅原悠太、ＤＦ鈴木楓、ＭＦ田中希和（きお）が来シーズンからトップチームに昇格することが内定したことを発表した。

尾谷は昨季ルヴァン杯でゴールをマークした身長１９１センチの大型ＦＷで、菅原、田中はＵ―１８日本代表歴がある。鈴木も今季は３選手とともに２種登録されており、クラブの将来を担う期待の逸材ぞろいだ。

２８日の横浜ＦＭ戦の試合前の午後５時３５〜４０分頃には、味の素スタジアムピッチレベル（メインスタンド側）にてあいさつを実施する。

４選手のコメントは以下の通り。

尾谷ディヴァインチネドゥ「小さい頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、一人のファンであった東京というクラブで始められることをとてもうれしく思います。今までサポートしてくださったすべての人に感謝し、ファン・サポーターのみなさんの前でいち早くプレーできるように全力で頑張ります。応援をよろしくお願いします！」

菅原悠太「幼い頃から応援していた東京の選手になることができてとても光栄に思います。ですが、今はまだスタートラインに立っただけだと思っているので、これまで関わったすべての人や家族に感謝し、日々成長できるように努力していきます。これからも応援をよろしくお願いします」

鈴木楓「小学１年生から１２年間、東京でサッカーをしてきました。一番大好きな、このクラブでプロサッカー選手としての第一歩をスタートできることをとてもうれしく思います。家族や仲間、指導者、学校の先生、応援してくださっている方々すべての人のお陰で今の自分があるので、感謝を忘れずに、お世話になった方々に結果で恩返しができるように全力で頑張ります。青赤魂を胸にチームの勝利に貢献できるように頑張りますので、応援をよろしくお願いします」

田中希和「いつも応援してくれている方々に結果で恩返しできるよう努力し続け、来シーズンから活躍して、東京の１０番をつけられるような選手になれるように頑張ります。応援をよろしくお願いします」