彼氏が女友達と仲良くすることに抵抗がある人もいると思います。彼氏が完全に友達と思っていて、一線を引いているのであれば安心ですが、女友達も同じとは限りません。友達というポジションを利用して、実は狙っている可能性も……。今回は、高学歴マウントをとってきた彼氏の女友達が大恥をかいた話をご紹介いたします。

女友達よりも高学歴

「彼氏の女友達が私のことをライバル視しているようで、私の知らない話をしたり彼氏のことをよく知っている発言をしたりと、マウントをとってきたんです。どうにかして私を陥れたいのか『どこの大学行ってるんですか？』と聞かれたため、答えるのを迷っていたら『心配しなくても大丈夫ですよー！』『私は高学歴だけどFラン大学のことをバカにしたりしないので』と言われました。

もう話すのも面倒だな、と思ってスルーしてたら、彼氏が『お前なに言ってんの？』『うちの彼女T大だからな？』と言って、私のほうがレベルの高い大学に通っていることを暴露。大学名を言うと周りに引かれそうで言わないでおこうと思ったけど、彼氏がさらっと答えてしまったので、ちょっと気まずくなりました。

でも女友達の顔を見たら、顔を真っ赤にしてもっと気まずそうな顔をしていたので、結果的にはスッキリしたかな」（体験者：20代 女性・学生／回答時期：2025年6月）

▽ なにを思って自分よりも下だと思っていたのかわかりませんが、いちいちマウントをとって上に立とうとする女子は厄介です。ライバル視してくる女友達に絡まれるのは、ただただ迷惑でしかありませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。