¸·¤·¤¤²Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÂÎ¤Ï¡¢ÈèÏ«¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈ©¤â¡¢¶¯¤¯¥®¥é¥®¥é¤ÎÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤¿±Æ¶Á¤Ç¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¡£½©¤³¤½ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥·¥ß¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¸µµ¤¤ÊÈ©¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÎäÀ½¤¦¤É¤ó¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Þ¥È¤ÎÀÖ¤¤¿§ÁÇ¡¢¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ï»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤·¡¢È©¤ÎÏ·²½¤ä»À²½¥À¥á¡¼¥¸¤òËÉ¤°¼ê½õ¤±¤â¡£¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ÏÀ¸¤Î¥È¥Þ¥È¤è¤ê¤â¥ê¥³¥Ô¥ó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¤È¤ì¤ë¤¹¤°¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª
´ÊÃ±¥È¥Þ¥È¤Ä¤æ¤¬·è¤á¼ê¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ñ¥ï¡¼ËþÅÀ¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦ÆÚ¤â¤â(¤Þ¤¿¤Ï¥í¡¼¥¹)¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑÆù ¡Ä140g
¡¦¤æ¤ÇÍñ ¡Ä1¸Ä
¡¦³³ä¤ìºÚ ¡Ä10g
¡¦¥¢¥Ü¥«¥É ¡Ä1/2¸Ä
¡¦¹ï¤ß¤Î¤ê ¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦ÎäÅà¤¦¤É¤ó ¡Ä2¶Ì
¡¦¥È¥Þ¥È¤Ä¤æ¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¡Ä1¥«¥Ã¥×
¡¡ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø¤ß¤½ ¡Ä¾®¤µ¤¸4
¡¡ø¤´¤ÞÌý ¡Ä ¾®¤µ¤¸2
¡¦¼ò¡¡
¡¦±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ³³ä¤ìºÚ¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤æ¤ÇÍñ¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï²£5mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2. Æé¤Ë¿å1¤È1/4¥«¥Ã¥×¡¢¼òÂç1/2¡¢±ö¾®1/2¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨¤¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¡¢ÆÚÆù¤ò2¡Á3Ëç¤º¤Ä²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¿ÍÈ©¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¹¡£
3. ¤¦¤É¤ó¤ÏÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤É¤ª¤ê¤Ë²ÃÇ®¤·¡¢Îä¿å¤Ç¤·¤á¤Æ¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤ë¡£
4. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢[1]¡¢[2]¡¢¤Î¤ê¤ò¤Î¤»¡¢¥È¥Þ¥È¤Ä¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬460kcal/±öÊ¬3.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿¢ÅÄÍ¹á»Ò)
¥¢¥Ü¥«¥É¤Ë¤Ï¡¢·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢È©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó£Å¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Î¤ß¤½¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢¥·¥ß¥±¥¢¤Ë¡ý¤ÎÎäÀ½¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡¿·ÄÅÄÊþ»Ò(¶äºÂ¥±¥¤¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹)¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿¢ÅÄÍ¹á»Ò¡¡»£±Æ¡¿¤è¤Í¤¯¤é¤ê¤ç¤¦¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»