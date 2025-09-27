AMH検査で卵子の数を把握！結婚前に受けたい婦人科検査まとめ【医師解説】

ここ数年でよく耳にするようになった「ブライダルチェック」は、結婚を控えた人のための体のチェックです。具体的にどんな目的で、どんな検査が行われるのでしょうか？ それぞれの検査で何がわかるのか「メディカルパークダイレクトタワー横浜」の沼崎令子先生に解説してもらいました。

監修医師：

沼崎 令子（メディカルパークダイレクトタワー横浜）

弘前大学医学部医学科卒業後、横浜市立大学産婦人科に入局し、横浜市立大学附属病院横浜南共済病院、神奈川県立がんセンターなどで、婦人科悪性腫瘍治療を主たる専門分野として研鑽を積みながら、地域の中核病院として婦人科良性疾患手術や、女性ヘルスケア、分娩などの周産期医療にも積極的に関わる。2024年、メディカルパークダイレクトタワー横浜院長に就任。医学博士、日本産科婦人科学会専門医/指導医/機構専門医、日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医・指導医、日本臨床細胞学会細胞診専門医・教育研修指導医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医・指導医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、母体保護法指定医、難病指定医。

編集部

ブライダルチェックの検査で何がわかるのですか？

沼崎先生

たとえば、CA125検査や経腟超音波検査でわかる子宮内膜症は、月経痛や過多月経の原因になる可能性があり、また重症化するとチョコレート嚢胞ができたり、卵管の通過性が悪くなったりすることがあります。抗ミューラー管ホルモン（AMH）検査は発育過程の卵胞の数（量）を推測することができます。つまり、卵子がどの程度残っているかを推測する指標として用います（AMH検査の結果は卵子の数を推測するものであり、卵子の質とは関係ない）。なお、AMHが低いと妊娠率も低いと思われていることがありますが、これは誤りです。AMHが低いというのは発育過程の卵胞数が少ないということです。実際に妊娠するかどうかについては、AMHよりも年齢や卵子の質がより重要です。

編集部

性感染症検査では何がわかりますか？

沼崎先生

淋菌、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマ、膣トリコモナスなどの性感染症がわかります。これらの性感染症は帯下（たいげ）の増量のほか、子宮付属器炎を起こす可能性がありますが、抗生剤を投与することで治療可能です。また梅毒は最近増加傾向にあり、これも抗生剤で治療可能です。

編集部

経膣超音波検査ではどんなことがわかりますか？

沼崎先生

子宮の大きさや内膜の厚さ、卵巣の大きさや状態を把握することができ、子宮筋腫や卵巣嚢腫の有無を確認するのに役立ちます。先述の子宮内膜症については超音波検査のほか、CA125検査の併用で診断されます。

