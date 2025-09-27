Image: LOERKE international株式会社/KING's BARREL

ドイツと聞いて、何を思い浮かべますか？

おそらく、ビールや精巧な自動車、アウトバーン…といったものが真っ先に浮かぶ、という方が大半じゃないでしょうか。だからこそ、突然「ドイツ産ウイスキーがすごい」といわれても、正直ピンとこないかもしれません。

でも、もし麦芽文化とクラフト技術を併せ持つ国が、ウイスキーづくりにおいても「マイスター」の名に恥じない仕事をしているとしたら…？

モルトを知り尽くした彼らが本気でつくる琥珀色の液体。今回はそんなドイツ産シングルモルト、「シュリアス 12年」についてのご紹介です。

旅のひらめきから誕生したウイスキー

「シュリアス 12年」を手掛けるのは、南ドイツのオーバーバイエルン地⽅を代表する蒸溜所。蒸溜所名（= ブランド名）「SLYRS（シュリアス）」の由来は、バイエルン地方の修道院だといいます。この修道院が建てられたのは、今から遡ること779年。いきなりスケールが違います。

物語は、あるマスターディスティラーがスコットランドを旅したことから始まります。バイエルンの自然とスコットランドの風景に共通点が多いことに気づいた彼は「故郷でも最高のウイスキーがつくれるはずだ」と、仲間と賭けをしたのが「シュリアス 12年」誕生のきっかけだったとか。

「旅のひらめきから生まれたウイスキー」──どこか映画のプロローグみたいで、ちょっとワクワクしませんか？

地元で育てた麦芽とアルプスの湧き水を使用

使われる大麦はバイエルン産、そして仕込み水はアルプスの湧き水。素材へのこだわりからして、すでに「マイスター」の気配を帯びていますよね。

さらに、蒸溜はじっくりと低温で。麦芽の風味を損なわないよう、時間を惜しまない姿勢が垣間見えます。

加えて感心するのは、製造の姿勢が誠実なこと。地元で育てた麦芽を使用アルプスのピュアな湧き水を使用太陽光での電力自給廃棄麦芽の再活用（パンや飼料へ）

モルトの扱いを極めたドイツの職人技が活きるのはもちろん、サステナブルであることがもはや当たり前になっている感すらあります。「土地に根ざしたモノづくり」という言葉が、まさにしっくりくる逸品ですね。

味わいを愉しみ尽くす、多彩なラインナップ

シュリアスの魅力は、味わいの多彩さにあります。たとえば、使う樽が変わるだけで、ウイスキーはまるで別人格になるんです。

「シュリアス 12年」をはじめとする、そのラインナップをまとめてご紹介していきます。

まずは主役から。12年熟成が持つ、特別な空気感

今回の目玉である「シュリアス 12年」。これはもう、別格です。グラスに注ぐと、バニラやキャラメルの甘い香りの奥から、熟した洋ナシやアプリコットの香りがふわっと現れます。

口に含むと、ジューシーなオレンジと塩キャラメルが混じり合うような、複雑でリッチな味わい。

週末の夜、良いグラスを用意して、これ1本とじっくり向き合いたい。そんな主役感たっぷりの1本です。

毎日の相棒に？ 定番「クラシック」の上品さ

シュリアスの世界への入り口として最適なのが、この「クラシック」。熟成年数は3〜6年と若いんですが、その完成度の高さにきっと驚くはずです。

香りはアプリコットやオレンジピールのようにフルーティーで、味わいはマジパンやクルミを思わせる上品な甘さが印象的。

フィニッシュに香るシナモンのスパイシーさが、また良いアクセントになっています。

毎日の晩酌をちょっとアップグレードしたいときや、ウイスキー好きな友人への外さない手土産にもぴったりって感じです。

気軽に楽しめる万能選手。「ババリアン モルト」

「クラシック」よりも、さらに軽やかで親しみやすいのが、この「ババリアン モルト」。

香りは熟した洋ナシやリンゴを思わせるフレッシュさ。味わいもフルーティーで柔らかく、ほのかなバニラの甘みが心地よいマイルドな1本です。

これはハイボールにしたら最高だろうな、と思っていたら公式でも推奨されていて、やっぱり！ってなりました。食事の相棒としても抜群の万能選手なので、ホームパーティーに1本あると重宝しそうです。

個性豊かな布陣も要チェック

ここからは、さらにシュリアスの沼にハマりたい人向けの、個性豊かなボトルたちです。

複雑さを楽しむ1本。特別な「フィフティワン」

これは個人的に、すごく面白かった1本。アルコール度数51％の「フィフティワン」です。

ポート、シェリー、そして貴腐ワインのソーテルヌ樽など、複数の樽で熟成させた原酒をブレンドしているだけあって、香りが本当に複雑。濃厚なプルーンやローストした栗の香りの奥から、雨上がりの針葉樹の森のような、しっとりとしたアロマを感じます。

味わいはハーブやクローブのような爽やかさと、ナッツの香ばしさ。じっくり時間をかけて、香りの変化を楽しみたい…そんなウイスキー好きのための特別な1本という感じです（スターセットの3本セットのリターンに含まれます）。

スモーキー好きへ。パワフルな挑戦者「ババリアン ピート」

これはもう、スモーキーなウイスキーが好きならぜひ試してほしい。パワフルな挑戦者が「ババリアン ピート」です。

「カスクストレングス」は、アルコール度数56％以上という樽出しの力強さ。グラスに注いだ瞬間から、力強いピートのケムリ感が広がります。

でも、ただ煙たいだけじゃないのが面白いところ。その奥からダークベリーやイチジク、ダークチョコレートのような甘みが顔を出し、味わいはとてもクリーミーで飲みごたえがあります。こんがり焼いたベーコンと合わせたら、最高の休日が過ごせそうです。

追加熟成で楽しむ個性あふれる味わい

シュリアスの真骨頂ともいえるのが、様々な樽で追加熟成（フィニッシュ）させたシリーズ。

ベースは同じウイスキーなのに、最後の数カ月をどの樽で過ごすかで、全く違う個性が生まれるのが面白いんです。

ポートカスク フィニッシュ：

ベリー系のフルーティーさとバニラの甘い香りが特長です。ポートワインの樽で最大9カ月熟成。長期樽熟成ワインとウイスキーの奏でるハーモニーは、堪能する価値ありです。（スターセットの3本セットのリターンに含まれます）。

ラムカスク フィニッシュ

こちらはキャラメルや蜜蝋の芳醇な香りに、ローストしたオレンジの風味が重なります。バニラアイスに数滴垂らしたら最高だろうな…と想像が膨らむ1本（スターセットの3本セットのリターンに含まれます）。

ペドロ・ヒメネス カスク フィニッシュ

極甘口シェリーの樽で熟成させた、デザートのようなウイスキー。干しプラムのような冬のアロマが、寒い日に心を温めてくれそうです（シェリー樽ウイスキー4本セットのリターンに含まれます）。

オロロソ カスク フィニッシュ

うってかわって、こちらはナッツやドライフルーツが香る、渋くてダンディな1本。味わいもタバコやレザーを思わせる、落ち着いた複雑さがあります（シェリー樽ウイスキー4本セットのリターンに含まれます）。

アモンティリャードカスク フィニッシュ

青リンゴの爽やかさと、ヘーゼルナッツの香ばしさの、良いとこ取りって感じ。後味にわずかに塩味があるのも面白いアクセントです（シェリー樽ウイスキー4本セットのリターンに含まれます）。

マルサラ・カスク フィニッシュ

熟したイチゴや赤スグリが香る、親しみやすい1本。味わいは、まるで出来立てのイチゴジャムのようです（シェリー樽ウイスキー4本セットのリターンに含まれます）。

正解のない楽しみ方が、このウイスキーの「正解」かもしれない

飲み方にルールはありませんが、このウイスキー、どう飲むのが正解？ と聞かれたら、まずは「常温ストレートで」と答えたいです。なぜならこのウイスキーは、温度によって個性が浮かび上がるから。

ペアリングのヒントは以下の通り：

ポークステーキ：肉の脂とスパイスの余韻が見事に重なる（「シュリアス 12年」）

ダークチョコ（カカオ70％）：王道にして鉄板（クラシック）

炭酸割り：意外なほど軽やかで、フルーティーさが増す（ババリアン モルト）

この1本と、どう付き合っていくか。それを考える時間すら、ちょっとした贅沢に感じます。

「シュリアス 12年」を知れば、ウイスキーの地図が静かに書き換わります。「ドイツ産って、ここまで来てたのか…」。思わず、そう唸らされるはず。

職人気質と、土地への愛。それらがしみ込んだこの1本は、まさに 「先入観」のほうを見直したくなる1本です。

下記の紹介ページには、「シュリアス 12年」をはじめとした各種ウイスキーのさらなる情報が掲載されています。じっくりとご覧いただき、好みのものをお選びください。

