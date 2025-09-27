「感動してウルウル」「めっちゃ良い」J観戦の楽しさ伝える胸アツ動画にファン共感！ まさかのオチも「まだアビスパサポおったんかいw」
主人公は川崎の熱烈サポーター。職場の同期から「フロンターレ好きなの？」と聞かれる。「今度さ、連れてってくんね？」と観戦をリクエストされると、「どうした急に」と少し驚いて、“俺にもついにこの日がやってきた”と頬が緩む。
Jリーグの公式Xが、「Jリーグが初めての友達を、スタジアムに連れて行った日」と題したイメージ動画を公開。２人は武蔵小杉駅前で待ち合わせ。“等々力迷宮”を歩いてスタジアムに到着。試合は川崎が勝利。同期は「まじで最高だった」と喜び、「次はGゾーンな」と約束する。
Jリーグ観戦の楽しさを伝えるストーリーに、ファン・サポーターも共感しているようだ。
「めっちゃ良いなぁ」
「なんか分かるなぁー」
「泣ける」
「なぜか泣いてもうた」
「見終わった頃に、自然と涙が出てきた」
「これはアカン。感動してウルウルしてしまった」
「ゴミ収集車の曲きになるわ」
「彼女を初めて連れてった日は本当に勝ってと願ったの思い出した笑」
「最後、ちゃんとオチついてる」
「最後にアビサポ！いつまで迷ってんのw」
「おいおいまだアビスパサポおったんかいwww」
「迷宮で彷徨うサポーターはいつもアビスパなんだ笑」
「共感と感動の後に別の共感がやってきてしまうアビサポたち」
「もはや定番でオチに使われる等々力迷宮で彷徨い続けるアビサポ（笑）」
「個人的には日立台も迷宮なんですが！」
“等々力迷宮”で他クラブのサポーターが迷うラストシーンにも注目が集まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】Jリーグ観戦っていいよね！そして“等々力迷宮”で迷うサポは…
