Photo: SUMA-KIYO

iPhone 15 Pro、16シリーズ以降のモデル（SEとAirを除く）で撮影できるようになった「空間ビデオ」。

大切な思い出を、その場の空気感ごと残せるのは本当に魅力的。でも視聴するには「Apple Vision Pro」が必要で、お値段なんと約60万円…。さすがにハードルが高すぎる。

正直ここで二の足を踏む人は多いんじゃないだろうか。筆者もその一人で、Apple Storeで試しに体験してみて「これはすごい！」と感動したものの、お財布事情を考えると後継機が出て値下がりするのを待つしかないな…と諦めたのでした。

そんな中、FacebookやInstagramでおなじみのMetaから発売されている「Meta Quest」が、空間ビデオに対応したという情報をキャッチ。これならまだ手が届きそうということで、早速購入してみました。

MRヘッドセットとは？

Photo: SUMA-KIYO

こちらが、その「Meta Quest 3」というMR（複合現実）ヘッドセット。一言でいえば、目に装着するタイプのパソコンやスマホのようなガジェットです。

Photo: SUMA-KIYO

使い方はスキー用のゴーグルのように目に装着するだけ。MR（複合現実）ヘッドセットを通して見ると、部屋の様子が一瞬で変わります。

自宅のリビングに特大のモニターを置いて試聴したり、逆に自分が森の中や映画館にいるように周囲の景色を変えたり。まるで現実とデジタルが溶け合って、そこに本当に存在しているかのような体験ができるんです。

操作もシンプルで、付属の2個のコントローラーを使えばマウスのような感覚で扱えます。さらにアップデートによって手や指での操作にも対応し、より直感的に動かせるようになりました。

Photo: SUMA-KIYO

Meta Questには、iPhoneのiOSやパソコンのmacOSやWindowsのように専用のOSが搭載されており、Wi-Fiによるネット環境さえあれば基本的に単体で使うことが可能。スマホと同じようにブラウジングやゲームはもちろん、YouTubeやAmazon Prime Videoといったサービスもアプリをインストールすれば楽しむことができます。

公開されているアプリは数え切れないほどあり、エンタメから学習まで幅広い体験が可能です。

その場に立っているかのような体験

Photo: SUMA-KIYO

こちらは先日の旅行で撮影した空間ビデオを再生したときの様子。キャプチャー画像だけではなかなか伝わりにくいのですが、実際にヘッドセットを通して見ると、まるでその場にもう一度立っているかのような臨場感があります。

人物は眼の前に浮かび上がるように立体的に現れ、空気感まで感じられるほど。さらに驚くのは画面サイズ。実際の部屋の中に巨大なスクリーンを自由に配置でき、100インチどころではない圧倒的なサイズ感で映像を楽しめます。まるで自宅のリビングが映画館に変わるような体験です。

Photo: SUMA-KIYO

もちろんApple Vision Proとまったく同じように再現されているわけではありませんが、Apple Storeで体験したときと近い印象を受けました。

画質に関してはApple Vision Proのほうが一枚上手と感じましたが、Meta Quest 3も4Kに対応しており、僕の目では十分すぎるほど精細でクリアに感じます。

そして何より価格差。約1/7というコストでこれだけの没入感を得られるのは、恐ろしいほどのコストパフォーマンスだと思います。

Photo: SUMA-KIYO

「Meta Quest 3」を購入してからは、空間ビデオを撮影する機会も格段に増えました。そして、それを見返すことの楽しさといったら、本当に格別です。

ゲームのリアリティや動画視聴の没入感など、挙げればきりがないほど楽しみを広げてくれるデバイスですが、この空間ビデオを見られるという一点だけでも十分な価値があります。

正直、もっと早く購入しておけばよかったとすら思うほど。早くも今年のベストバイ確定かもしれません。

Meta Quest 3 512GB | 最もパワフルなMeta Quest | 究極の複合現実(MR)体験 | 4K解像度 + Infinite Display | コントローラー付きのオールインワンVR・MRヘッドセット 79,970円 Amazonで見る PR PR

Source: Meta