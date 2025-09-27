阪神・藤川監督の新人王への期待を背に、ルーキー伊原が28日の中日戦に挑む。「新人王は個人的な目標で、自分でつかみ取るものだと思う。まずは試合に勝つことだけ考えて、一生懸命頑張るだけ」と気合を入れた。

5回3失点だった8月28日のDeNA戦先発以降は救援に配置転換されていた左腕。それでも藤川監督は「次は新人王を狙って可能性があれば、チャレンジしてほしい。向こうが金丸で来るなら、うちは伊原で。1年間頑張り続けた新人選手は伊原が1番じゃないかな」と27試合で5勝7敗、防御率2・34という数字だけではなく、チームへの貢献度を強調。伊原を改めてアピールするために、先発を任せた。

「先発でも中継ぎでも相手に向かっていく姿勢は変わらない。中継ぎで抑えるために何ができるかというのを思いだしながら、先発にも生かしたい」

金丸とは、8月7日の中日戦（バンテリンドーム）で対戦し、敗戦投手になった。「金丸というより、先に点を取られる展開が多いから、しっかりゼロに抑えたい」と単なるリベンジより、もっと大きなものを目指して、伊原は甲子園のマウンドに立つ。