数多あるパチンコ番組にも、この激アツ勝負はなかったのではないか。「パーラーカチ盛りABEMA店」9月26日放送回では、「パチンコパチスロ知識王」番組対抗戦の後半戦が放送された。クイズ対決を勝ち抜き、2チームが決勝に進んだが、待ち受けていたのはたった1個のパチンコ玉でスタートチャッカーを狙うという、サッカー風のPK勝負。想像を超える展開に、挑戦者たちも「おもろ！」「すげー」と熱狂した。

【映像】激アツ！見たこともないパチンコ「1玉」勝負

人気企画の第4弾には、くずパチチームとして岡野陽一と空気階段・鈴木もぐら、スクープTVから寺井一択と加藤やさしさ、パーラーカチ盛りから見取り図・盛山晋太郎とYouTuber・日直島田という3チーム、計6人が参加した。序盤から正解を重ねたスクープTVが順当に勝ち抜けると、最後はくずパチとカチ盛りのマッチレースになったが、最後はカチ盛りが勝ち抜け。くずパチは、ここで脱落した。

決勝戦に採用されたのは、単純かつ斬新な勝負だった。「パチンコPK対決」と題した勝負で、各チームが交互に1玉ずつ打ち出し、スタートチャッカーに入れた方が勝利するという、サッカーのPK風対決だ。実際のホールであれば250個打ち出して15個から20個、つまり15個に1個程度入れば上々というだけに、1個ずつの勝負はかなりの長期戦になると思われていた。

ところがここで奇跡が起きた。先攻のスクープTVは加藤が打ち出すと、玉はステージに乗り、ゆらゆらと揺れてから見事にチャッカーへイン！これを見ていた進行役のさらば青春の光・東ブクロが、すかさず「すげぇ！これは奇跡や」と叫ぶと、相方の森田哲矢も「ホンマに！？」と驚きまくった。

しかし、これはまだ奇跡の序章だった。外せば負けという状況で、カチ盛りからは盛山が登場。するとまたしても1個でチャッカーに放り込み、出演者一同からは「うおー！」と雄叫びが出た。

さらに再びスクープTVのターンになると、寺井も1個で決めるというさらなる奇跡が。既に敗退していた鈴木もぐらも「これはヤバい！ヤバいことが起きてるよ」と愕然としていた。最後は、カチ盛りのターンで島田が外してゲームセット。スクープTVが優勝を手にし、激闘に幕を下ろしていた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

