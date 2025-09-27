大阪・毎日放送の藤林温子アナウンサーが２７日、同局内で行われた「秋の改編発表記者会見」に出席した。

平日・午後３時４０分から放送されている情報番組「よんチャンＴＶ」は、１０月から「ＡＬＬ ４ ＡＬＬ みんなで伝える みんなに届ける」のキャッチコピーの元、同局の１５人のアナウンサーらが総力を挙げて生放送にこだわった番組を届けるという。

この日、司会を務めた藤林アナは月曜日のアナウンサーコーナー「昼飲みサンにはワケがある」に出演するという。「名前の通りお昼から立ち飲み屋さんだったり、いろんな所で（お酒を）飲んでいる人には、必ず千差万別いろんな理由があるだろうと。そんな方に人生観を聞いて、みなさんのためになるような教訓にしてもらいたいと思っているコーナーです」と説明。

さらに「後輩の三ツ廣（政輝アナ）くんと私が担当するんですけど、今まで１０年間、いろんな引き出しを私たちは増やしてきました。今度はみなさんの人生を聞いていく中で、いろんな人の引き出しを開けられるようなそんなアナウンサーにもっとレベルアップしていきたい。とても楽しみなコーナーなので、一生懸命がんばりたい」と意気込んだ。

同局総合編成局長の田淵伸一氏は「うちの最終兵器藤林温子、若手・中堅アナウンサーらが生放送を大きく担って、有事対応もしつつ、さらにウチの放送局を信頼いただけるように安定した環境を整えていく」と説明した。