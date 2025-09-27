白間美瑠、ほっそり美脚際立つミニワンピ姿「眼福」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】元NMB48の白間美瑠が27日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元NMBメンバー、ミニワンピで美脚スラリ
白間は「ふわり愛で『ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸』行って来たよ！！」とつづり、イベントを訪れたことを報告。「日本の都道府県の魅力！いろんな国の魅力を知って、沢山旅したくなったーーー」と楽しんだ様子を明かした。投稿された写真では、ミニ丈のワンピースを着用し、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「眼福」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「衣装がお似合い」「美人さん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元NMBメンバー、ミニワンピで美脚スラリ
◆白間美瑠、ミニワンピ姿でほっそり美脚披露
白間は「ふわり愛で『ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸』行って来たよ！！」とつづり、イベントを訪れたことを報告。「日本の都道府県の魅力！いろんな国の魅力を知って、沢山旅したくなったーーー」と楽しんだ様子を明かした。投稿された写真では、ミニ丈のワンピースを着用し、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「眼福」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「衣装がお似合い」「美人さん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】