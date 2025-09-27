川崎希、生後2ヶ月娘顔出し やり取りに「癒される」「天使」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】実業家でタレントの川崎希が9月27日、自身のInstagramを更新。生後2ヶ月の次女・ググちゃんとの微笑ましいやりとりを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB1期生、生後2ヶ月娘顔出し
川崎は「グーちゃんに話しかけるとグーって返事してくれるんだ」と娘の動画を公開。川崎が話しかけ、娘が反応する様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「癒される」「天使」「微笑ましい」「可愛すぎる」「幸せそうでこっちも嬉しい」「思わず口角上がる」といったコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKB1期生、生後2ヶ月娘顔出し
◆川崎希、娘との会話披露
川崎は「グーちゃんに話しかけるとグーって返事してくれるんだ」と娘の動画を公開。川崎が話しかけ、娘が反応する様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「癒される」「天使」「微笑ましい」「可愛すぎる」「幸せそうでこっちも嬉しい」「思わず口角上がる」といったコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】