º£ÅÄÈþºù¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª²ó¤Ë´¶¼Õ¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÏ«¤¤¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¡Ë¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù´°Áö¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ªÁ°¤Ç¤Î1Ëç¤ä¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹ð¤²¤ë¿â¤ìËë¤Î²¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£½¼¼Â´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦¾®¾¾ÄªÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²óÊüÁ÷¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¼¡¤ÎºîÉÊ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¤Ã¡×¤Ê¤É¡¢´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Öº£ÅÄÈþºù¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷imada_mio¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù´°Áö¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ªÁ°¤Ç¤Î1Ëç¤ä¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹ð¤²¤ë¿â¤ìËë¤Î²¼¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£½¼¼Â´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦¾®¾¾ÄªÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²óÊüÁ÷¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¼¡¤ÎºîÉÊ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¤Ã¡×¤Ê¤É¡¢´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Öº£ÅÄÈþºù¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷imada_mio¡Ë