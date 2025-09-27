ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の『ユニバーサル・クールジャパン2025』10周年のフィナーレを飾る、『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』開催決定！

作品世界そのままの“超リアル”なモリバーのアジトに入り込み味わい深い焚き火料理にかぶりつく、力みなぎる“超衝撃”の食体験が楽しめます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2025『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』

開催期間：2025年11月19日（水）〜2026年5月17日（日）

開催場所：ロストワールド・レストラン（ジュラシック・パーク）

開催形式：テーマ・レストラン

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、1年を通して『ユニバーサル・クールジャパン2025』を開催中。

アニバーサリー・イヤーのフィナーレを飾るのは、「モンスターハンター」シリーズ最新作とのコラボレーションで、全世界販売本数1,000万本を超える大ヒットゲーム「モンスターハンターワイルズ」がパーク初登場！

本作初の世界観レストラン『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』は、2025年11月19日（水）〜2026年5月17日（日）の期間限定で開催します。

緑豊かな緋の森にある“モリバーのアジト”を再現した本レストランでは、にぎやかな獣人族モリバーや、ハンターの頼れる相棒オトモアイルーが焚き火を囲んで出迎えてくれます。

広大な世界を旅するハンターが探索するフィールドのひとつ、緑豊かな緋の森には獣人族“モリバーのアジト”があり、豊穣期には焚き火を囲んで“モリバーの宴”が開かれます。

ゲストは、作品世界そのままの“超リアル”な店内で、焚き火を囲むモリバーやオトモアイルーに出迎えられ、モリバーがふるまう焚き火料理にかぶりつき、“ハンターの休憩”を全身で体感することができます。

モンスターハンターワイルズ×限定コースターセット（コースターはランダムにお渡し／全6種）

各集落の食事のお誘いの盛合わせがオリジナルコースター付きで登場！

スージャ料理風のお肉やクナファチーズをインスパイアしたとろ〜りトッピングを、フォカッチャにのせて楽しもう！

※コースターはセットメニュー1つにつき1枚をランダムにお渡しします

焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ

涎があふれるゴチソウダケのバターチキンカレー。

ガツンとお腹に響く焼きキャベツとモンスターチリが効いた焚き火料理をご賞味あれ！

サポート部隊アイルー・キッズセット

ローストビーフとたっぷり野菜のサンドウィッチでスタミナ回復！

サポート部隊のアイルーと一緒のココロ弾むキッズセット。

チョコがけドーナツもかわいい！

※6歳までのお子さま向け

回復グレートキウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ

2024年はキウイや紫蘇で爽やかにパワーアップ！

ラバラ・バリナ サワーチェリー＆ホワイトムース

痺れるほどに美しい…ラバラ・バリナをイメージした華やかなケーキ。

綿花と針を表現した特徴的なトッピングと爽やかな酸味が、甘いひとときを演出します。

東京ゲームショウ2025「TGS2025 カプコン ステージライブ＜Day-1＞」

東京ゲームショウ2025「TGS2025 カプコン ステージライブ＜Day-1＞」にて、『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』の情報が初解禁されました！

辻本良三プロデューサーから期間限定レストランで提供される4つのメニューを紹介。

スージャ料理風のお肉や焚き火料理が特徴で、何度も訪れて様々なメニューを試してほしいと述べました。

「モンスターハンターワイルズ」の世界に入り込める、力みなぎる豪快な食体験！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2025『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』の紹介でした。

©CAPCOM

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved

