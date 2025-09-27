タレントの神田うのが２６日放送のフジテレビ系「ウワサのお客さま」（金曜・後７時）に出演。高級ブランド品の鑑定金額に大ショックを受けた。

この日、神田はブランド中古品買い取り店に、使わなくなったブランドバッグや宝石を持ち込み、鑑定してもらった。高級ジュエリーを身につけた神田は「私ニセモノを見たことがないもん」と豪語していた。

そこで神田が出したのは１００万円で購入したという「１カラットのダイヤモンド」の指輪。ところが鑑定士は調べながら「ん？」首をかしげはじめる。本物であるか判定するダイヤモンドチェッカーを取り出し、指輪の石に当ててみると反応なし。神田にもそれを見せ「反応が一切なくてですね」と告げた。神田は「じゃあ、何なんですか、これ？」と不満げ。鑑定士は申し訳なさそうに「おそらくダイヤに近いものとしてキュービックジルコニア」とダイヤモンドを模した人工石であることを伝えた。

これに神田は「キュービックジルコニア！？マジで！？」とまさかの“偽物”に眉をひそめて驚がく。鑑定士に「一応買い取りはできるのですが、１００円です」と告げられると、神田は「すごいショック。めちゃめちゃショックですよ」と肩を落としていた。