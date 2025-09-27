円広志、人気ゲームアプリ会社・創業者が大学の先輩「涙が出そうになった」 過去には自身の“遺言”テーマのゲームも
関西の朝の定番、カンテレ『よ〜いドン！』のスピンオフ特別番組が、きょう27日午後2時57分から関西ローカルで放送される。「となりの人間国宝さん」では、人気ゲームアプリと円広志の驚きの関係が明らかになる。
【画像】斬新過ぎる…かつて作られたゲーム『円広志の遺言でGO!!』
世の中をさまざまな形で「UP」させている人や会社の物語を通して、視聴者の今日を昨日よりちょっとだけ「UP」させようという発見バラエティー番組。「“となりの人間国宝さん”のロケのおかげで関西での認知度がUPしました！」と話す大東駿介に、18年間“街ブラ”を続けてきた円が「“よ〜いドン！”の街ブラに3回出たら、関西の人はみんな知っているようになる。逆に言えば、誰にでもできんねん」と、まさかの爆弾発言。スタジオが爆笑の渦に包まれる。
「となりの人間国宝さん」で山之内すずが訪れたのは、京都から世界へ羽ばたいたゲーム会社「ポノス」。シリーズ累計1億ダウンロードを突破したスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』成功の裏には、会社の危機を救った社員の奮闘があった。さらに、この会社の創業者が、円の大学時代の軽音楽部の先輩だったという驚きの事実が判明。かつて『円広志の遺言でGO!!』というゲームも作っていたという。
収録後、『にゃんこ大戦争』を開発した会社の初代社長が、軽音部の先輩だったという意外な縁が明かされた円は「会社の創業当時の厳しい時代も知っているので、正直言って俺、感動したんだよ。ほんま涙が出そうになった」と感慨深げな表情を見せた。
【出演】
＜スタジオ＞
円広志、月亭八光、渋谷凪咲、大東駿介、谷元星奈（カンテレアナウンサー）
＜VTR＞
「おしえて！スゴ腕ワーカー」銀シャリ（鰻和弘、橋本直）
「となりの人間国宝さん」山之内すず
「週末！ほし☆ガール」天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）
「ふぉ〜ゆ〜辰巳雄大の手順ふぉ〜レシピ」辰巳雄大（ふぉ〜ゆ〜）
