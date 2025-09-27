USJに『モンスターハンターワイルズ』登場決定 モンハン最新作とコラボ、レストラン「モリバーの宴」発表
ユニバーサル･スタジオ･ジャパン（USJ、大阪市此花区）で開催中の『ユニバーサル・クールジャパン 2025』に大ヒットゲーム『モンスターハンターワイルズ』がパーク初登場することが27日、発表された。
【画像】USJレストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』の内部＆料理
1年を通して実施された『ユニバーサル・クールジャパン』10周年のフィナーレに、「モンスターハンター」シリーズ最新作とのコラボレーションが実現。同作初の世界観レストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』が11月19日から誕生する。2026年5月17日までの期間限定。
レストランは、緑豊かな緋の森にある“モリバーのアジト”を再現し、にぎやかな獣人族モリバーや、ハンターの頼れる相棒オトモアイルーが焚き火を囲んで出迎えてくれる。ゲストは、ハンターとして参加した“モリバーの宴”で、こんがり焼けた焚き火料理にかぶりつき、力がみなぎるような“超衝撃”体験を満喫できる。
オリジナルコースター付きの「モンスターハンターワイルズ×限定コースターセット」など多彩なメニューやドリンク、スイーツなどが提供される。
10周年の『ユニバーサル・クールジャパン』は現在、作品史上初の VR コースター『SPY×FAMILY XRライド 〜オペレーション・ハイパー ドライブ〜』、本格謎解きエンターテイメント『薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク』などを好評 開催中（ともに2026年1月4日まで）。
■『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』
開催期間：2025年11月19日（水）〜2026年5月17日（日）
開催場所：ロストワールド・レストラン（ジュラシック・パーク）
開催形式：テーマ・レストラン
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
（C）CAPCOM
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」制作委員会
書・紫舟
MINIONS TM &（C）2025 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM （C）Universal Studios & Amblin Entertainment
TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】USJレストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』の内部＆料理
1年を通して実施された『ユニバーサル・クールジャパン』10周年のフィナーレに、「モンスターハンター」シリーズ最新作とのコラボレーションが実現。同作初の世界観レストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』が11月19日から誕生する。2026年5月17日までの期間限定。
オリジナルコースター付きの「モンスターハンターワイルズ×限定コースターセット」など多彩なメニューやドリンク、スイーツなどが提供される。
10周年の『ユニバーサル・クールジャパン』は現在、作品史上初の VR コースター『SPY×FAMILY XRライド 〜オペレーション・ハイパー ドライブ〜』、本格謎解きエンターテイメント『薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク』などを好評 開催中（ともに2026年1月4日まで）。
■『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』
開催期間：2025年11月19日（水）〜2026年5月17日（日）
開催場所：ロストワールド・レストラン（ジュラシック・パーク）
開催形式：テーマ・レストラン
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
（C）CAPCOM
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」制作委員会
書・紫舟
MINIONS TM &（C）2025 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM （C）Universal Studios & Amblin Entertainment
TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.