岩城滉 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の岩城滉一（74）が27日、妻でタレント・結城アンナ（70）のインスタグラムに登場。「先日Joel Robuchon ＆ Gelato Pique のランチ・イベントに参加させて頂きました！」の報告とともに、仲良く寄り添いあった夫婦2ショットが公開された。

【写真】「ワォッ、良い夫婦！」「尊い」“パジャマスタイル”で仲良く寄り添い合う岩城滉＆結城アンナ

　ドレスコードは「Gelato Piqueのパジャマでした」と説明。岩城は白黒ボーダーのトップスが存在感のあるパンツスタイル、結城は白の上下にベージュの上着を羽織った秋らしいスタイリングで、パジャマを用いながらもエレガントかつ上品な着こなしを披露している。

　結城は「楽しい時間ありがとうございました 美味しいフランス料理ご馳走様でした」と感謝を記し、投稿には夫婦ショットのほか目にもおいしいフレンチの写真も添えた。

　夫婦の仲むつまじい様子に、ファンからは「ワォッ、良い夫婦！」「尊いお写真」「愛だなぁ」「寄り添うお2人羨ましいです」「素敵な着こなし」「お2人とも、どこか似ていて、かっこよくて、憧れます」「キュートなお2人 本当に理想的なご夫婦です」「最幸です」など、さまざまな反響が寄せられている。