お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）が26日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。「生まれ変わったら20代で結婚してみたい」と明かした。

ゲストのタレントゆうちゃみこと古川優奈から「若いうちにやっておいたほうがいいことってありますか？」と質問が。

有田は「自分はできなかったけど。生まれ変わったら20代で結婚してみたい」と回答。

「20代で結婚して、若くて元気がバリバリのうちに小さい子供が3人とかいて。そうしたら遊べるじゃない、自分も。子供達が20歳になった時に45歳とかだよまだ」「俺、1人目生まれたの49だからね。体力的にもしんどいし。キャッチボールとかサッカーも、2往復ぐらいしたら“ちょっと休憩させて”ってなる。“もう、パパ〜”みたいになるし」と話した。

ゲストのお笑い芸人とにかく明るい安村は「英語とかいいんじゃない？俺、海外行ってネタやるけどまったく分かんないし。今から勉強しても使える期間短いし、やる気も出ないから、全然覚えられない」とアドバイスした。

有田は2016年に結婚。20年12月に第1子長女、22年8月に第2子次女が誕生した。