ダンサーの林祐衣（３１）が２７日、都内で自身初の写真集「ＰＡＬＥＴＴＥ」（講談社）の発売記念会見に出席した。

白いブラウスと光沢のあるロングスカート姿で登場。写真集は家族旅行でも行った思い出の地・グアムで撮影し、健康美あふれる初水着を披露。ほかにもゴルフに挑むアクティブな姿から、ドレス姿といった“ゆいお姉さん”の新境地を見せ「初めてのグラビアで、水着に対しての緊張があった。大人な表情など新しい一面が出たと思います。たくさんの方に見てもらえたらうれしい」と語った。

周囲からの反響については「昨日、父から連絡があって、すてきな一冊になって良かったね。周囲に自慢できますと言われたので、少しは親孝行ができたかな」。また「友人からは食べるのが大好きな私なので、ダイエット頑張ったねと言ってもらえた」と満足げに話した。自己採点について問われると「自分の中では１００点満点をつけたいな」と話し、今後については「もっといろんな仕事をしたい。筋トレにハマったので、筋肉を生かした仕事もしてみたい」と語った。

プロダンサーである林は、０３年に国内の大人気テーマパークのプログラムに出演したところ、キュートな衣装やキレのあるダンスがＳＮＳ上で話題になっていた。