ロックも防犯アラームも解除され…バイク窃盗の瞬間 「怒りしかない」マンション駐輪場で“娘の愛車”盗まれる 川崎市
川崎市にあるマンションの駐輪場で、卑劣なバイク泥棒の犯行をカメラが捉えた。見張り役と実行役に分かれ、複数台の中から狙った1台を持ち去ったとみられる。
わずか2分間で…2人組が防犯解除しバイク盗難
8月28日午後11時半頃、川崎市にあるマンションの駐輪場に、頭にヘルメットを被り、顔を隠すようにマスクをした2人組が現れた。
指をさし、ターゲットを確認するや否や、1人がバイクの近くでガサゴソとし出した。そして、もう1人は見張り役なのか、外に移動した。
タクシーがそばを通りかかると一度手を止め、バイクから離れるような様子もあった。
被害者：
ハンドルロックはしていたし、防犯アラームもついているタイプのバイクなんですよ。全部解除されて持っていかれた感じですよね。
バイクを盗み出すのにかかったのは、わずか2分間だった。
この2人組は、駐輪場に置かれた何台ものバイクからなぜこの1台を狙ったのだろうか？
被害者：
（盗まれたバイクは）圧倒的に被害届の出ているバイクということで、盗む側からしてみたら盗みやすいんだと思うんですよ。
翌日には工具一式など公園で発見
ところが、この翌日に事態は急変。
被害者：
公園に捨ててあったみたい。工具一式とスマホホルダー、僕の所有（のバイク）だと分かる、自賠責の書類（が見つかった）。
盗まれたバイクは、娘のために購入した、思い入れが強い愛車だった。
被害者：
見た感じ手慣れた様子。怒りしかない。
警察は、窃盗事件として2人組の行方を追っている。
（「イット！」9月24日放送より）