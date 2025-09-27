ロックも防犯アラームも解除され…バイク窃盗の瞬間　「怒りしかない」マンション駐輪場で“娘の愛車”盗まれる　川崎市

川崎市にあるマンションの駐輪場で、卑劣なバイク泥棒の犯行をカメラが捉えた。見張り役と実行役に分かれ、複数台の中から狙った1台を持ち去ったとみられる。

8月28日午後11時半頃、川崎市にあるマンションの駐輪場に、頭にヘルメットを被り、顔を隠すようにマスクをした2人組が現れた。

指をさし、ターゲットを確認するや否や、1人がバイクの近くでガサゴソとし出した。そして、もう1人は見張り役なのか、外に移動した。

タクシーがそばを通りかかると一度手を止め、バイクから離れるような様子もあった。

被害者：

ハンドルロックはしていたし、防犯アラームもついているタイプのバイクなんですよ。全部解除されて持っていかれた感じですよね。

バイクを盗み出すのにかかったのは、わずか2分間だった。

この2人組は、駐輪場に置かれた何台ものバイクからなぜこの1台を狙ったのだろうか？

被害者：

（盗まれたバイクは）圧倒的に被害届の出ているバイクということで、盗む側からしてみたら盗みやすいんだと思うんですよ。

翌日には工具一式など公園で発見

ところが、この翌日に事態は急変。

被害者：

公園に捨ててあったみたい。工具一式とスマホホルダー、僕の所有（のバイク）だと分かる、自賠責の書類（が見つかった）。

盗まれたバイクは、娘のために購入した、思い入れが強い愛車だった。

被害者：

見た感じ手慣れた様子。怒りしかない。

警察は、窃盗事件として2人組の行方を追っている。

（「イット！」9月24日放送より）