関西エアポートは、関西国際空港第1ターミナル国際線制限エリアに新規出店する店舗を決定した。2026年夏にもオープンする。

第1ターミナルの国際線キャパシティの強化やエアサイドエリアの充実、旅客体験の向上を目的として、2021年から段階的に工事を進めていた。主要機能は大阪・関西万博に合わせて供用を開始している。

最終フェーズとなるフェーズ4では、国際線出国エリアに飲食7店舗と物販16店舗の計23店舗を設ける。出店するのは、「バーバリー」、「ロエベ」、「ジェントルモンスター」、「スウォッチ」、「オメガ」、「ティファニー」、「イッセイミヤケ」、「モンクレール」、「ウルフギャング・パック・キッチンカウンター」、「クリスタル・ジェイド - ラミアンシャオロンバオ」、「Taste of Japan 関西旅日記」、「ユニクロ」、「食彩通り」（フードコート）、「フレッシュ」、「カワイイ バズ」、「サクラ ボヤージュ」、「コビスト ービフテキのカワムラー」、「ユニバーサル・スタジオ・ストア」、「べっぴんさん。」、「釜めしとお抹茶 紬」、「福寿園」、「マツモトキヨシ」、「タリーズコーヒー」。