¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÀîÃ¼¿µ¸ã¡¢¼«¤é¤â¶ÃØ³¤·¤¿¡Ö.366¡×¡½¡½¡ÈÂåÂÇ²Ô¶È¡É¤Î½Å°µ¡¢Ï³¤é¤·¤¿ËÜ²»
ÀîÃ¼¿µ¸ã¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£ÂåÂÇ¤Ç1ÂÇÀÊ¤Ë·ü¤±¤ë½Å°µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀîÃ¼¿µ¸ã¤¬9·î27Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÄÌ»»1099°ÂÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤°·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥¡¡¼¥à¤Çº£µ¨1¹æ¥¢¡¼¥Á¡ªÀîÃ¼¿µ¸ã¤¬±¦ÍãÀÊ¤Ø°ìÈ¯¤òÊü¤Ä
¡¡¥Á¡¼¥àÌî¼êºÇÇ¯Ä¹¤Î37ºÐ¤Ï¡¢¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Î2015Ç¯¤Ë143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.336¡¢195°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï°ÂÂÙ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢20Ç¯1·î¤Ë¤Ï¹ø¤ò¼ê½Ñ¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï39»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.128¤È¤¤¤¦ÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Éü³è¤ò´ü¤·¤¿Íâ21Ç¯¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤Ç82ÂÇ¿ô30°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡Ö.366¡×¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ç¤Ï¡¢±äÄ¹12²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤âÂåÂÇÂÇÎ¨¡Ö.323¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾¡Éé½ê¤Ç¤Î°ìÂÇ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£15Ç¯¤Ë»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿ÀîÃ¼¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1»î¹ç1ÂÇÀÊ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢24Ç¯¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤¬¡Ö.224¡×¤ÈÄãÌÂ¡£ÀîÃ¼¤Ï¡È°ì¿¶¤ê¡É¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÍÞ¤¨¤ä¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î½Å°µ¤¬·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¡ØH¡Ù¥é¥ó¥×¤òÅô¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÀîÃ¼¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÂåÂÇ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£21Ç¯¤Ë»Ä¤·¤¿ÂåÂÇÀ®ÀÓ¤ÏÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â´ð½à¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÏ¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÀîÃ¼ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤Ï¡¢¹ø¤ÎÄË¤ß¤È¤âÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ì¿´¤·¤ÆÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¾¡Éé¶¯¤µ¤Î¾Ú¤·¤À¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¡¢ÀîÃ¼¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È°ìµ¤¤Ëµå¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¾å¤¬¤ë¡£¿ÀµÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö5¡×¤ÎÍº»Ñ¤ò¤º¤Ã¤È¶»¤Ë¹ï¤à¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸:ÊÌÉÜÊÙ]