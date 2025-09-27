◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦で２度目のリリーフ登板。中１日で３―１と２点リードの７回からマウンドに上がり、１イニングを１安打無失点２奪三振で降板した。

先頭の８番クロフォードへの初球は９８・３マイル（約１５８・２キロ）直球でファウル。３球目のスプリットで三ゴロに仕留めると、９番ヤングは９９・７マイル（約１６０・５キロ）直球で空振り三振。しかし、２３年ＷＢＣ準決勝のメキシコ戦で対戦している１番アロザレーナにはこの日最速の１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を左中間フェンス直撃の二塁打とされた。２死二塁で迎えたメジャー最多の６０本塁打を放っている２番ローリーとの対決では球場に「ＭＶＰコール」が起きる中、スプリットを３連投。ア・リーグＭＶＰ候補から空振り三振を奪ってピンチを脱した。

朗希は右肩痛から今月２４日（同２５日）にメジャー復帰し、オープン戦、マイナー戦を除くと日米通じて初めて救援登板。最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）を計測し、１回を２奪三振でパーフェクトリリーフを見せた。チームではブルペン陣の深刻な不振が続いており、佐々木には救世主として期待がかかっている。

メジャー１年目の朗希は開幕から先発ローテの座をつかみ、開幕２戦目の東京Ｄで行われたカブス戦でデビュー。５月３日（同４日）の敵地・ブレーブス戦では７戦目にして待望のメジャー初勝利を挙げたが、キャリア初の中５日で先発した５月９日（同１０日）の敵地・Ｄバックス戦を最後に右肩痛を訴えて負傷者リスト入り。長期のリハビリ期間に突入した。

８月には３Ａで実戦復帰したが、先発では５試合で０勝２敗、防御率６・７５と調子が上がらなかった。ドジャースは大谷、山本ら先発陣が充実していたこともあり、朗希を今季限定で救援に転向させることを決断。右腕は今月１８日（同１９日）と２１日（同２２日）に３Ａでリリーフ登板すると、２試合連続で１イニングを無安打無失点で封じ、昇格テストをクリアした。

ここまでは全て中２日での救援登板だったが、今回は初めて中１日。ロバーツ監督は３０日（同１０月１日）からスタートするワイルドカードシリーズに向け、レギュラーシーズン最終カードとなる敵地・マリナーズ戦で「（朗希は）３試合中、２試合の登板という形で様子を見たい」と最終確認する方針を明かしていた。

この日の試合前にはマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）と試合前にあいさつを交わした朗希。メジャー１年目、しかもリリーフとして臨むポストシーズンで真価を発揮できるか。