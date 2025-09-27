ÌðÂô±ÊµÈ¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¡ÄÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥í¥ë¡×²ò»¶¤Î¿¿Áê¡Ö¤¤¤¯¤éÀâÆÀ¤·¤Æ¤â¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£70Ç¯Âå¤ÎÅÁÀâÅª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥í¥ë¡×²ò»¶¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô¡£50Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥í¥ëºî¤Ã¤¿¤Î¤¬23¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¡£¤Ç¡¢¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼ÂçÁÒ¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Æâ³¤Íø¾¡¡¢¥æ¥¦²¬ºê¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡¢4¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£23¤À24¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¬¥¤Ç¤¹¤è¡¢¥¬¥¡×¤È¼«¿È¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥¥ã¥í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¬¥¤È¾®ÁÎ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤À¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ë¡¢¤ï¤á¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¡¦¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¤À¤È¤«¡¢¡Ø¥Ø¥¤¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤È¤«¡¢¤¢¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥í¥ë¤Ï1972Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1975Ç¯¤Ë²ò»¶¡£¡Ö¤½¤ê¤ã²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥¬¥¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ±¦¤Àº¸¤À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î2Ç¯È¾¤Ë½Ð¤·¤¿¡¢»Ä¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Ç®¤¤¤·¡¢¶«¤Ó¤¬¤¢¤ë¤·¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò»¶¡¢2Ç¯È¾¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¤¢¤ï¤¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¼¤á¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡£¤ä¤Ã¤È¥¥ã¥í¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»þ¤Ë¼¤á¤ë¡©¤ªÁ°¤é¥Ð¥«¤¸¤ã¤Í¡¼¤Î¡©¤³¤ì¤«¤é¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤éÀâÆÀ¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡È¤¤¤ä±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¼¤á¤¿¤¤¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡£ËÍ¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¡£1¿Í¤Ç¤ä¤ë¡©1/4¤À¤Ã¤¿¤é4¿Í¤È¤È¤â¤Ë¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤«¤é2¡¢3½µ´ÖÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤Í¡¢¥¥ã¥í¥ë¤ò²ò»¶¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦2ÅÙ¤È¥Ð¥ó¥É¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦½½Ê¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÇ®¤ÈÇ®¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤ÈÀÄ½Õ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡£¤â¤¦½½Ê¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¡¢º£ÅÙ¡¢ÀäÂÐ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¡£¥½¥í¤Ç¤È¤³¤È¤ó¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¢¤ÎÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ò»¶·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Î2¡¢3½µ´Ö¡£À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢º£»×¤¦¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£