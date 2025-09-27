ダンサーの林祐衣が２７日、都内で初の写真集「ＰＡＬＥＴＴＥ」の発売記念イベントを開催した。

林は「まさか発売できると思ってなかった。撮影している時も実感が湧かなかったですけど、実物を手にして実感が湧いてきてうれしい気持ちです」と満面の笑み。「明るく元気なイメージを持ってる方が多いと思いますけど、大人な雰囲気だったりお部屋でくつろいでる様々なカラーの私が集まった一冊になりました」とアピールした。

グラビアにも初挑戦し「水着に対して不安だったり緊張もあったけど、普段から応援してくれている方に『ダンスしているから筋肉が違うね』と言っていただいたことを思い出して、”筋肉グラビア”しようと思った」と回想。普段は週２、３回ラーメンを食べているそうだが、「１か月半ラーメンを我慢して食事制限と筋トレを頑張った。自分の中でも追い込んで頑張りました」と胸を張った。

ダンス以外にもゴルフ番組への出演など仕事の幅が広がっており「もっと様々なお仕事にもチャンレジしたい」と前のめり。「写真集をきっかけに筋トレにハマったので筋肉に関する仕事もしたいなと思いました」と明かしていた。