M!LK佐野勇斗「一番くじで、親戚をお迎えしました」人気YouTuberフィギュアとの2ショットに「血縁関係強すぎ」「すごい世界線」と反響
【モデルプレス＝2025/09/27】M!LKの佐野勇斗が26日、自身のInstagramを更新。一番くじで親戚のフィギュアを入手した喜びの瞬間を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】佐野勇斗、一番くじでゲットした親戚YouTuber
佐野は「一番くじで、親戚をお迎えしました！！！すぐに出てくれたのは、さすがに血を感じました」とコメントし、YouTuberの東海オンエア・てつやのフィギュアを手にした写真を公開した。
佐野とてつやは、10親等にあたる親戚であり、この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「血縁関係強すぎ」「親戚が一番くじにいるなんてすごい世界線（笑）」「てつやも喜んでそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐野勇斗、一番くじでゲットした親戚YouTuber
◆佐野勇斗、親戚フィギュアとの2ショットに歓喜
佐野は「一番くじで、親戚をお迎えしました！！！すぐに出てくれたのは、さすがに血を感じました」とコメントし、YouTuberの東海オンエア・てつやのフィギュアを手にした写真を公開した。
佐野とてつやは、10親等にあたる親戚であり、この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「血縁関係強すぎ」「親戚が一番くじにいるなんてすごい世界線（笑）」「てつやも喜んでそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】