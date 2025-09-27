歌手の和田アキ子（75）が27日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。10月25日放送ゲストについて語った。

番組では10月25日の同番組は「さだまさしさんが7年ぶりにやってくる！アッコさんと一緒にデビュー記念日をお祝いしようスペシャル」と題して放送すると告知した。

ゲストのさだは7年ぶり3度目の出演となるとし、アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は和田とさだの共通点として「誕生日が同じ」「デビュー日も同じ」とそれぞれ年は違うものの4月10日の誕生日と、10月25日のデビュー記念日が同じだとした。

和田は1968年にデビュー、さだはフォークデュオのグレープで1973年にデビューしている。和田は「自分でも言ってますけど、まあバイオリンをやってらして。神童と呼ばれてね、厚い本全部読んだもん私。東京にはもっとうまい人がいるんでびっくりしたって言ってて」と紹介、それでも「絶対音を外さないって言うもんね」と感心した。

さだのコンサートにはこれまで2回訪れたことがあると言い「人と約束できないの。何時に終わるか分かんないから」と苦笑した。初めて行った際には携帯もない時代で「隣におじちゃんが座って話しかけようとするから」との出来事が。すると「アッコさん、息子です」とさだの父であったとし、コンサートについては「まだまだ長いですよ」と告げられたと笑ってみせた。

さだが訪れるのは互いのデビュー記念日となるだけに、和田は「でもまあいい歌が多いんですよねえ。来てくださるのうれしいなあ」としみじみと話した。

以前は演出家が同じだったこともあるとし、さだに電話をかけて気になったことを話すと「そんなのそいつに言えばいいんですよ。言っときますよ」と言われたことも。するとその演出家に会うと「さださんに言われたんで、ここは直しますって直してくれたり。凄かった」との思い出も明かした。

「うわ、凄いうれしい、さだくん。どんな話しよう。借金の話とか、映画作られて失敗したりとかもあるでしょう。そういう話も聞きたいし」と語った。