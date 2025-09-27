女優の有村架純さんが、自身のインスタグラムを更新。ファッションウィークが開催されている、イタリア・ミラノで、「プラダ」の2026年春夏ウィメンズコレクションに参加したことを報告しました。



【写真を見る】【有村架純】「一生に一度の良い経験でした」プラダの2026年春夏コレクションでフロントロウに



有村さんは、黒いシャツにグレーのストライプのタイツを身に着け、案内状のような白いカードを手に、オレンジ色の座席の最前列に座っている画像を投稿。ファッションショーの最前列の席は、フロントロウと呼ばれ、ファッション界で最も影響力のある人々だけが座ることができる特別な位置とされています。





有村架純さんは、「ビビットなオレンジを基調とした舞台に シンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、PRADAらしさを感じるショーでした。」とショーを見た感想を綴っています。







さらに有村さんはインスタグラムのストーリーズでも、「今回ゲストとして呼んでいただき一生に一度の良い経験をさせてもらえて楽しかったです ありがとうございました」とコメントを添え、貴重な体験への感謝の気持ちを綴りました。

有村架純さんは、最後に「気になるアイテム見つけた」と、心惹かれたファッションアイテムがあったことを明かしています。

