茶道家の竹田理絵さんは、これまで国内外の方々に茶道の魅力を伝えてきた経験から「お茶には、人の心をそっと整える力がある」と語ります。日常生活で生まれるイライラや疲れ、不安などをやわらげるヒントが見つかるかもしれません。そこで、竹田さんの著書『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』から一部を抜粋し、心を癒やすための茶道の精神についてご紹介します。

【書影】古くから日本文化に根づいている「お茶」が、現代人の心と身体を整え、穏やかな時間をもたらす。竹田理絵『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』

利休七則とは？シンプルな心の教え

茶道というと作法や形のことが頭に浮かびがちですが、利休が大切にしている茶道は心についての教えです。形だけきちんとしていても、心がなければ本当の茶道ではないということです。

それでは、利休が残した教えを見ていきましょう。

利休七則

1、茶は服のよきように点て

2、炭は湯の沸くように置き

3、夏は涼しく冬は暖かに

4、花は野にあるように

5、刻限は早めに

6、降らずとも雨の用意

7、相客に心せよ

これは茶の湯とはどのような心構えで臨むべきものかを示した七つの教えですが、お茶室を離れても、暮らしのなかで応用できる心の整え方の原点とも言えます。

私たち現代人にも有効な心得

千利休の「利休七則」は、戦国時代の茶の湯の心得とされていましたが、実はそれ以上に、人と向き合うための七つの心得でもあり、私たち現代人にも驚くほど有効なのです。

利休七則に込められた心の教えは、決して難しいものではありません。むしろ、今を生きる私たちにこそ、必要な優しさと実践性に満ちています。

おうちで一服のお茶を点てる。その静かな時間のなかで、千利休が伝えた、心を整える知恵のなかには、日々の暮らしやビジネス、生き方の指針においても大きなヒントが隠されています。

利休七則にまつわる逸話があります。弟子から「茶の湯とはどのようなものですか？」と尋ねられたときに利休が答えたのが、この利休七則です。

それを聞いた弟子は、「それくらいのことなら私でも知っています」と答えたところ、利休は「もしそれができているのなら、私があなたの弟子になりましょう」と返したそうです。

これは、知っていることとできることは別のものであり、あたりまえのことを実践する難しさが込められています。理屈ではわかっていても実際やってみると、簡単なように見えて難しい、その奥深さを物語っています。

たった七つの心得ですが、そこに人の心を育て、人生を豊かにする極意があるのです。

利休七則を仕事やプライベートに活かす

「どうしてこんなに毎日、余裕がないんだろうと思っていたんです」

そうつぶやいたのは、40代の女性の生徒さん。仕事では責任が重くなり、家庭では思春期の娘さんと口論が絶えないとのこと。



「そんなときに、先生が『利休七則は、仕事でも家庭でも心を整える、日々の七つのヒントになりますよ』とお話しくださって、ちょっと実践してみました」と語ってくれました。

はじめは、千利休の時代のことでしょう、と遠い世界のことなのではと感じていましたが、実践してみると、人間関係の本質をついた生き方のヒントになるのではと思ったそうです。

ある日、娘さんが「ただいま」も言わずに、学校から、不機嫌で不貞腐れて帰ってきました。

思わず「その態度はなによ」と怒鳴ってしまいそうになりましたが、ふと利休の言葉を思い出し、「おかえり。疲れた？ お茶でもいれようか」と言ったら、それだけで娘さんの表情がふっと緩んで、「もうすぐ部活の大会があるけど、今日は調子が悪くて」と素直に心を打ち明けてくれたそうです。

心を点てること

これは、今、目の前の相手が、何を必要としているのか。言葉の温度を合わせることで、対話が変わってくるという利休の教えのひとつです。

彼女は職場でも、部下に対して、自己都合による一方通行の話が多かったと反省し、相手の状態をふまえ、時間を置くことや伝え方を工夫するなどで、寄り添った指導をしていくように変えていったそうです。

また会議では上司部下の関係はありますが、発言する場面では常に対等であるとの意識を持ち、素直に部下の意見も聞くことを心掛け、それが活発なコミュニケーションにつながって、有意義な会議となったそうです。

そのことにより、会社での人間関係も良くなり、仕事も順調に進むようになったと喜んでいました。

相手に合わせた柔軟性のある気配りは、効率化だらけの現代社会において、信頼関係の構築に役立ち、いつの時代においても変わらないことだと改めて感じたそうです。

お茶を点てるように、仕事でも家庭でも、心を点てる。心を点てるとは、やさしさ、祈り、想い、感謝などの心を一緒に込めることです。それが、忙しい現代を生きる私たちにとって、一服のやすらぎであり、人生の豊かさなのかもしれません。

※本稿は、『一日5分で自分をリセットする ひとり茶道』（青春出版社）の一部を再編集したものです。