「Afternoon Tea」×人気イラストレーターがコラボ！ 犬＆猫の“もふもふグッズ”発売へ
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、10月15日（水）から、人気イラストレーターのてらおかなつみ氏とチェ・ヨンジュ氏とのコラボレーションによる新作アイテムを、全国の店舗や公式オンラインストアで順次発売する。
【写真】チャーミングな猫のぬいぐるみも！ コラボアイテムの詳細
■寒い季節に嬉しいラインナップ
今回発売される「MOFMOF FUCAFUCA」は、モフモフ、ふかふかのぬいぐるみや、寒い季節に嬉しいポケットウォーマーなど、優しい触感に包まれる癒しのコレクション。
てらおかなつみ氏が手掛けるラインナップには、ぬくもりを感じるタッチで描かれた犬たちがかわいい「ルームシューズ」や「ポーチ付きショッピングバッグ」、「スマートフォンケース」などが並ぶ。
一方、チェ・ヨンジュ氏とのコラボアイテムとして、愛猫のモーちゃんを立体的に表現した「ぬいぐるみ」をはじめ、「ぬいぐるみ風ハンドミラー」、「型抜きバウムクーヘン」、「縦型ポーチ」など、チャーミングな雑貨を用意。
さらに、てらおかなつみ氏が描く「あなたの愛するペット」のデジタルイラストを抽選で10名様にプレゼントするキャンペーンのほか、10月25日（土）には東京の「アフタヌーンティー・ギフト＆リビング アトレ恵比寿」にてチェ・ヨンジュ氏の日本初サイン会も実施される予定だ。
【写真】チャーミングな猫のぬいぐるみも！ コラボアイテムの詳細
■寒い季節に嬉しいラインナップ
今回発売される「MOFMOF FUCAFUCA」は、モフモフ、ふかふかのぬいぐるみや、寒い季節に嬉しいポケットウォーマーなど、優しい触感に包まれる癒しのコレクション。
一方、チェ・ヨンジュ氏とのコラボアイテムとして、愛猫のモーちゃんを立体的に表現した「ぬいぐるみ」をはじめ、「ぬいぐるみ風ハンドミラー」、「型抜きバウムクーヘン」、「縦型ポーチ」など、チャーミングな雑貨を用意。
さらに、てらおかなつみ氏が描く「あなたの愛するペット」のデジタルイラストを抽選で10名様にプレゼントするキャンペーンのほか、10月25日（土）には東京の「アフタヌーンティー・ギフト＆リビング アトレ恵比寿」にてチェ・ヨンジュ氏の日本初サイン会も実施される予定だ。