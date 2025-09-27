¡Ö¤¤¤ã¡Á¡×à·ÝÇ½³¦¤Î¤ªÞ¯ÍîÈÖÄ¹á²°³°¤Ç´ñÈ´¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¿¿ÀÖ¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¹õ¤¤¥Ï¥Ã¥È¤Ç
¡¡¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤¬°µ´¬¤ÎÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤Ê¤ów¡Á¡¡¤³¤Î¹¬¤»¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¿ÀÖ¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¹õ¤¤¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ïà·ÝÇ½³¦¤Î¤ªÞ¯ÍîÈÖÄ¹á¤³¤ÈèßÅÄµ×»Ò(67)¡£
¡¡¡Ö#±âÈþÂçÅç¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±âÈþÂçÅç¡Ê¼¯»ùÅç¸©±âÈþ»Ô¡Ë¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²Ö¤Î²¼¤ä¡¢¸ÅÌ±²ÈÉ÷¤ÎÌÚÂ¤²È²°¤ÎÁ°¤Ç¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ã¡Á¤ªÈþ¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤È¹õ¤¤¥Ï¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±âÈþ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡èßÅÄ¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¡ÖèßÅÄµ×»Ò ¥ª¥È¥Ê¤Î¤ªÞ¯Íî½Ñ¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£