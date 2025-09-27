「人々は『遊び好きでパーティー好きだ』と言う。確かにそうだ」なぜマンCで輝けなかったのか――“１億ポンドのパリピ”がミス告白
レンタル移籍先のエバートンで大活躍中のジャック・グリーリッシュが、マンチェスター・シティ時代のミスを率直に認めた。
30歳のイングランド代表アタッカーは、2021-22シーズンにアストン・ビラから１億ポンドもの移籍金でシティに加入。背番号は10を与えられ、新たな象徴として大きな期待を寄せられたが、中々数字を残せず。
昨季はプレミアリーグで７試合の先発に留まり、１ゴール１アシストと非常に寂しい成績で終わったなか、今夏に買い取りオプション付きでエバートンに活躍の場を移した。すると、この選択がずばり的中。開幕３戦で４アシストをマークし、自身初のリーグ月間MVPを受賞した。
新天地で輝きを放つグリーリッシュは、英衛星放送『Sky Sports』でのインタビューで、シティでの不調はピッチ外での過ごし方が関係していると語った。
「人々は『彼は遊び好きでパーティー好きだ』と言う。確かにそうだ。僕は自分の人生を生きて楽しみたい。でもそれには相応しい時と場所があるんだ。正直に言うと、タイミングを間違えたこともある。例えばシティ時代、自らを助けていない時期もあった。それは認める。でも全てがそれだけの問題じゃなかったと思う」
昨季まで４年間シティでプレー。山あり谷ありだった。
「人々は『シティでは何が起きたんだ？』と言うが、僕はそこで２年間良い時を過ごした。最初の年は全てに慣れる過程だった。あの移籍金、プレッシャー、監督の求めるプレースタイルや環境に適応していった。２年目は３冠を達成し、信じられないような年だった。本当に楽しかった。３年目は、自分自身に原因があると思う。あの年は特定のことを正しくできなかったと感じている」
“パリピ”としても知られるグリーリッシュは反省を活かし、エバートンで１億ポンド級のパフォーマンスを披露できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
