MBS、『TOKIOテラス』放送終了を正式発表 国分太一の騒動受け6月から番組休止
MBSは27日、元TOKIOの国分太一がレギュラー出演していたMBSテレビ『TOKIOテラス』（毎週土曜 前6：00）の放送終了を伝えた。後枠の番組は現在調整中という。
【写真】5月放送の『DASH!!』では…苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一
国分をめぐっては、6月20日に日本テレビが、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとし、『ザ！鉄腕！DASH!!』降板を発表。その後、株式会社TOKIOとSTARTO ENTERTAINMENTが国分の無期限活動休止を発表した。同25日には公式サイトにて「城島茂、松岡昌宏、国分太一をメンバーとするグループ『TOKIO』は、本日をもって解散することにいたしました」と報告していた。
『TOKIOテラス』は、6月21日放送回が休止となった以降、「当面の間、放送を休止致します」としていた。
