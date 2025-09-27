¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³&ËÌÅÍ¾½¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÃç¡¡¼¡ÃËÆ±»Î¤¬¡ÖÆ±¤¸Ì¾Á°¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬27Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤´¼«°¦»Ô2025¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³&ËÌÅÍ¾½¤µ¤ó¤Îaround60ÂÐÃÌ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¸ø¤Î¾ì¤Ç26Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¤È¥×¥í¥ì¥¹¡£³èÌö¤Î¾ì¤Ï°ã¤¦¤¬¡È³Ú¤·¤µ¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÃç¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ÞÍ§¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³§¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¡È¥Þ¥Þ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é2¿Í¤¬ÊÖ»ö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢2¿Í¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¡£¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤Î¾²ÈÂ²¡£ËÌÅÍ¤¬¡¢¡Ö¥â¥â¥³¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤È¤¦¤Á¤Î¼¡ÃË¤¬Æ±¤¸Ì¾Á°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÄ¹ÃË¤È¥â¥â¥³¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢±ï¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·Ð¸³¤·¤¿ÂÓ¾õá×¿¾¡Ê¤Û¤¦¤·¤ó¡Ë¤ä¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¡¢Æý¤¬¤ó¤Ê¤É¤ÎÆ®ÉÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£