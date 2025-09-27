¥í¥·¥¢¤Î¥Ñ¥é»ñ³ÊÄä»ß¤òÁ´ÌÌ²ò½ü¡¡IPC¤¬Áí²ñ¤Ç·èÄê¡¢¸ÞÎØ¤Ï·ÑÂ³
¡¡¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIPC¡Ë¤Ï27Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¹ñÆâ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊNPC¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÇÆ±Æü³«¤«¤ì¤¿Áí²ñ¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï¥í¥·¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Ìµ´ü¸Â¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥é¤È¸ÞÎØ¤ÇÂÐ±þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥í¥·¥¢NPC¤Î²ñ°÷»ñ³Ê¤òÌä¤¦ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢Á´ÌÌÄä»ß¤¬»¿À®55¡¢È¿ÂÐ111¡Ê´þ¸¢11¡Ë¤Ç¡¢ÉôÊ¬Ää»ß¤¬»¿À®77¡¢È¿ÂÐ91¡Ê´þ¸¢8¡Ë¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎNPC¤Î½è¶ø¤ò°ú¤Â³¤¿³µÄ¤¹¤ë¡£