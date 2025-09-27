子供を読書好きにしたい！プロが薦める『子供が飽きずに楽しめる本』6選をご紹介

読書習慣がないわが子。本に親しむきっかけをつくりたいのですが、飽きずに読める工夫のある本はありませんか？

俳優としてドラマ、映画、舞台等で幅広く活躍。無類の読書家でもあり、新聞や雑誌でのエッセイ・書評の寄稿や連載も多数。

図鑑片手に「色」を探しに行こう

365 日にっぽんのいろ図鑑／

著：暦生活 監修：高月美樹 玄光社 2530円

一度本を好きになると〈一生の大親友〉になりますから、お子さんにはぜひ本に親しんでいただきたいですね。ただ、親から「この子と友達になりなよ」と言われても、なかなかむずかしいもの。やっぱり友達は自分で見つけるのがいちばん！ 子どもといっしょに大型書店や図書館に行って、自分で好きな本を選んでもらうのがおすすめです（予算を伝えると、値段の数字を自分で見比べ、そこから興味を持ったりもします）。私がそうして初めて自分で選んだ本は「図鑑」でした。本書は暦に沿い、美しい写真とともに奥ゆかしい伝統色の名や、その由来を知ることができます。今日はこの色と同じ色を探そう！ など、お子さんといっしょに楽しんでみてください。

1 日1 色、1 年分365 色の日本の伝統色を紹介する「色」の図鑑。食材や草花、海や空など色を表す写真とともに、その名の由来や色にまつわる物語を収録。



