±Ç²è¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù½Ð±é¡¡ÅÄÃæ·ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ñÀ×¡×
¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÈ¾À¤µª¡½¡½¡£º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾ºî¤Ë¡È¥ª¥á¥À¡ÉÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·ò¡Ê£·£´¡Ë¤¬ºÆ¤Óµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î¸ø³«Í½Äê¤Î¥·¥ê¡¼¥º½é±Ç²è¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ä¥±¡¼¥ÊÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¤½¤·¤ÆÌ¼¤Î¤¿¤á¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¾¯Ç¯»þÂå¤À¤Ã¤¿
¡¡ÅÄÃæ¡¡°Õ³°¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÊÙ¶¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÇÀ²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤¯¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÖ¤Ï¤ªÃã¤Å¤¯¤ê¤Ç½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ£´²ó¤â¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÅÄ¿¢¤¨¤ä°ð´¢¤ê¡¢ÌîºÚ¤Î¼ý³Ï¤â´Þ¤á¡¢ÇÀÈË´ü¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÂç¿Í¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÇÀºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢Í·¤Ö»þ´Ö¤è¤ê¼êÅÁ¤¤¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡½¡½¹â¹»»þÂå¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ò
¡¡ÅÄÃæ¡¡¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Ë¤âÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é²»³Ú¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥Ù¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤ÆÃç´Ö¤ÈÌ´Ãæ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½¡½¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï
¡¡ÅÄÃæ¡¡¾åµþ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¢¤ª¤¤·ò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤«¤é²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤Ç¤â£±Ç¯¤Û¤É¤Ç»öÌ³½ê¤¬ÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤¦ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥³¥í¥à¥Ó¥¢»þÂå¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎºØÆ£¹Ì°ì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶²¤ë¶²¤ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÖÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï
¡¡ÅÄÃæ¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢±þÊç¤¹¤ì¤Ð¤Û¤Ü¼õ¤«¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Ï¿¿¤Ã¹õ¡£±Ç²è¤Ç¼çÌò¤ò¤ä¤ë¤ÈÀÕÇ¤¤â½Å¤¯¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ÃæÃ«Î´É×¤Î¥ª¥á¥À¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤¿
¡¡ÅÄÃæ¡¡ºÇ½é¤ÏÉ¬»à¤Ç¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â£µ£°Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìò¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¡£
¡½¡½º£²ó¡¢£µ£°Ç¯ÌÜ¤ÎºîÉÊ¤¬±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿
¡¡ÅÄÃæ¡¡¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Ï£±£°Ç¯ÌÜ¡¢£²£°Ç¯ÌÜ¡¢£³£°Ç¯ÌÜ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£´£°Ç¯ÌÜ¤Ï´ÆÆÄ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£µ£°Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÓËÜ¤Î³ùÅÄÉÒÉ×¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎÄÅÂ¼¹À²ð¡Ê¥«¡¼¥¹¥±¡ËÌò¡¦ÃæÂ¼²í½Ó¤µ¤ó¤â¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó±Ç²è¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÆ¤Ó½¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ñÀ×¤À¤È»×¤¦¡££µ£°Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï
¡¡ÅÄÃæ¡¡¥«¡¼¥¹¥±Ìò¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤¬½é´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ±ÇÁü¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤°¹½À®¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡×¤¬°ìÈÖÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¿·¿Í¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥ª¥á¥À¤ÎËå¡¦ÃæÃ«¿¿µÝÌò¤Î²¬ÅÄÆà¡¹¤ä¡¢·§Âô¿Ï»¡Ê¥°¥ºÏ»¡ËÌò¤Î½©ÌîÂÀºî¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿
¡¡ÅÄÃæ¡¡Æà¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ï£µ£°Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈËå¤Î¤è¤¦¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½©Ìî¤µ¤ó¤ÏºîÉÊ¤ò¤É¤¦¤è¤¯¤¹¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤Î¿¿·õ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´ÆÆÄ¤â¡Ö½©Ìî¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãç´Ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¥ª¥á¥ÀÁü¤¬½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ä¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
¡¡ÅÄÃæ¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Î£³¿Í¤â¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢º£¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤ì¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡££µ£°Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½Ì¼¤µ¤ó¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÅÄÃæ¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÉñÂæ¤ä»Å»ö¤¬°ìµ¤¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ß¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖËèÆüÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£ºÇ½é¤ÏºÊ¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥°¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äºÌ¤ê¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½£Î£È£Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿
¡¡ÅÄÃæ¡¡¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Á¤ã¤ó¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ì¼¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡½¡½º£¸å¤Ï
¡¡ÅÄÃæ¡¡Ì¼¤¬¹â¹»¤òÍè½ÕÂ´¶È¤·¤¿¤é¡¢¤ªÊÛÅöºî¤ê¤â½ª¤ï¤ëÍ½Äê¡£ËèÄ«£´»þµ¯¤¤Ç¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¡¢£·»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥±¡¼¥Ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡ÅÄÃæ¡¡£³£´ºÐ¤Î»þ¡¢ÆîÊÆ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤Ç¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄñ¹³¤â¤Ê¤¯¡¢¿á¤¤¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î£±£°Ç¯¤ÏËèÆüÎý½¬¤·¤¿¤·¡¢º£¤â¤Û¤ÜËèÆü¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥±¡¼¥Ê¤Î³èÆ°¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤«
¡¡ÅÄÃæ¡¡¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£²»¿§¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¿Í¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆóÅáÎ®¤Î¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¿á¤¤¤¿¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤Ç¡¢Ëþ·î¤ÎÌë¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¿á¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤â¤Þ¤À¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
¡½¡½ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡ÅÄÃæ¡¡´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤È²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¹Í¤¨¤¹¤®¤º¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï
¡¡ÅÄÃæ¡¡¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Îº¢¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¼Çµï¤Ï¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»£±Æ¤ËÎ×¤àÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½©Ìî¤µ¤ó¤äÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Äñ¹³¤»¤º¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤È¶¦±é¤¹¤ëºÝ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
¡¡ÅÄÃæ¡¡¤Þ¤º´ðÁÃ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉñÂæ¤ÏÆ±¤¸¼Çµï¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä»ÑÀª¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉñÂæ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«
¡¡ÅÄÃæ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤³¤ÎÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢£µ£°Ç¯Á°¤ÎÅ¹¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥Éµ¢¤ê¤ËÄ«¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿²°Âæ¤Ç¿©¤Ù¤¿Å·¤×¤é¤äÆéÊª¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ù¤¿¤Ê¤«¡¦¤±¤ó¡¡£±£¹£µ£±Ç¯£³·î£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô½Ð¿È¡££·£²Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤ª¤¤·ò¡×¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢ÇÐÍ¥¤ØÅ¾¿È¡££·£µÇ¯¤Ë±Ç²è¡ØÀÄ½Õ¤ÎÌç¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Ç¥ª¥á¥ÀÌò¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ºîÉÊ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¡£ÆîÊÆ¤ÎÅ«¥±¡¼¥ÊÁÕ¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç»°ËÜ»Ø¤ËÆþ¤ëÏÓÁ°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂ¿¿ô¥ê¥ê¡¼¥¹¡£