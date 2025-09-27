沖田愛加アナ、バルーンスカートで美脚輝く「私服おしゃれ」「似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/27】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が26日、自身のInstagramを更新。私服姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】沖田愛加アナ、ほっそり美脚際立つミニスカ姿
沖田は「お仕事行って早めに終わったので展示会にお邪魔してその後またお仕事に行った日でした」とつづり、私服姿の写真を公開。白いバルーンスカートにジャケットを羽織ったコーディネートで、美しい脚を披露している。また、「歩いてたら、お世話になってる方にばったりお会いしてびっくりした」とお茶目なエピソードも明かした。
この投稿に、ファンからは「私服おしゃれ」「似合う」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「夜の雰囲気が素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
