Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「『こいつ誰やねん！』状態だよね（笑）」MCをつとめる音楽バラエティ番組発のライブイベントを振り返る
9月22日（月）の放送では、若井がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」初のライブイベント「M:ZINE LIVE」（9月9日 @さいたまスーパーアリーナ）の話題で盛り上がりました。
Mrs. GREEN APPLE若井滉斗
大森：そして「M:ZINE」も始まりました！ おめでとうございます!!
若井：いや、だから始まってるんだって！ 去年の4月からずーっと!!
大森：……はい！
若井：「はい！」じゃなくて（笑）。
大森：もう、いいでしょうか……？
藤澤：その、“若井が求めてる”みたいな（笑）。
大森：いや、でもあなた（若井）、そうやって（この番組で）“「M:ZINE」いじり”され慣れちゃっているから、この前の「M:ZINE LIVE」で（お客さんに）「『M:ZINE』観てる人〜!?」って聞いたら、みんな「は〜い！」って手が挙がって、本来そのリアクションが正しいのに、あなた戸惑ってましたよね？
若井：「あ〜…！」ってなって（笑）。「『M:ZINE』観てる人〜!?」で、全員手が挙がらなくて、「おぉ〜い!!」って言う準備してたのに、みんな「は〜い！」って元気良く手挙げてくれるから（笑）。
大森：僕とりょうちゃん（藤澤）も行かせていただいて！
藤澤：ね！
若井：サプライズで！
大森：嬉しかったでしょ？ 嬉しかったよね!? 2人が来ると思ってなかったから全部嬉しかったでしょ？「まさか来てくれるんだ！」って!!
藤澤：嬉しさの強要（笑）。
若井：いやいや、びっくりしたけど……嬉しかったよ？ もちろん！ でも、俺が滑ってるところを見られてたんだな、って（笑）。
大森：見てた、見てた！ DJ若井（笑）。
若井：そう、DJ若井……。
藤澤：でも、ダンス凄かったね〜！ ダンス、おれ泣いちゃった！
大森：そう！ りょうちゃん泣いてて。
若井：えぇ!?
藤澤：4曲連続で、各アーティストさんの！
大森：休止中にダンスをやってた背景をりょうちゃんは隣で見ていますから！
藤澤：一緒にやってきてたからね！ それを各アーティストさんと本気のダンスをいっしょにやるっていうのは……あれ、すごかったね！
若井：嬉しいねぇ！
大森：で、若井が最後キメて金テープがパーン！って出た瞬間に、俺、笑っちゃって（笑）。「この人、何の人なんだろう？」と思って（笑）。
若井：「こいつ誰やねん！」状態だよね（笑）。そうなのよ！ 他のファンの方からしたら、なんか急にMCの人が真ん中に来て、私の好きなアーティストと一緒に踊って、しかもセンターで！ みたいなね。で、「誰やねん!?」ってなるよね（笑）。それも含めて面白かった！
大森：めっちゃ面白かった！ 皆さん、ありがとうございました！
若井・藤澤：ありがとうございました！
🎵 #MZINE https://twitter.com/hashtag/MZINE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw エンジン📕— M:ZINE【エンジン】 (@MZINE_tvasahi) September 22, 2025 https://twitter.com/MZINE_tvasahi/status/1969974939676705027?ref_src=twsrc%5Etfw
10月のM:ZINEは…
初の番組イベント #MZINELIVE https://twitter.com/hashtag/MZINELIVE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw の様子を放送📺ˎˊ˗
キメ顔モンスター選手権や#ダンスモンスターへの道 https://twitter.com/hashtag/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%81%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw などなど…
会場が大盛り上がりした企画を
4週にわたってお届けします🕺🏼 .*
来月のM:ZINEもお楽しみに❤️#IMP https://twitter.com/hashtag/IMP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw. #NCTDREAM https://twitter.com/hashtag/NCTDREAM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #THEBOYZ https://twitter.com/hashtag/THEBOYZ?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #BALLISTIKBOYZ https://twitter.com/hashtag/BALLISTIKBOYZ?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw… pic.twitter.com/YMmvxW9PcH https://t.co/YMmvxW9PcH
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624