NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï27Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤Ï¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÍÉßÅê¼ê¤Ïº£µ¨43»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¢13¥Û¡¼¥ë¥É¡¢1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.84¤ÎÀ®ÀÓ¡£Ä¾¶á¤Î1·³Àï¤Ç¤Ï13Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢0²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÍÌÚÅê¼ê¤Ïº£µ¨12¾¡6ÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.55¤òµÏ¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï22Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤Î¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬±¦Â¼óÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£