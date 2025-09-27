ºå¿À¤Î¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê(º¸)¤ÈºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê(±¦)

NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï27Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤Ï¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶ÍÉßÅê¼ê¤Ïº£µ¨43»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¢13¥Û¡¼¥ë¥É¡¢1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.84¤ÎÀ®ÀÓ¡£Ä¾¶á¤Î1·³Àï¤Ç¤Ï13Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢0²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÍÌÚÅê¼ê¤Ïº£µ¨12¾¡6ÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.55¤òµ­Ï¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï22Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤Î¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬±¦Â­¼óÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£