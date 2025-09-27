全国のきょうの天気です。

東日本や北日本では秋晴れが続き、夜まで天気の大きな崩れはないでしょう。ただ、東海や関東では雲が広がりやすく、夕方以降は一時的に雨の降る所がありそうです。前線に近い西日本では九州を中心に雨が降りやすいため、お出かけの際は折りたたみの傘があると良いでしょう。

気温です。きのうに比べると全国的に暑さは控えめですが、それでも晴れる地域を中心に30℃以上の真夏日となるでしょう。夜も極端な冷え込みはなく、半袖が活躍する時間が長くなりそうです。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 :24℃ 釧路 :22℃

青森 :26℃ 盛岡 :25℃

仙台 :28℃ 新潟 :27℃

長野 :26℃ 金沢 :28℃

名古屋:32℃ 東京 :29℃

大阪 :31℃ 岡山 :30℃

広島 :28℃ 松江 :27℃

高知 :31℃ 福岡 :28℃

鹿児島:32℃ 那覇 :33℃

週間予報です。日曜日は西から天気が下り坂で、月曜日の午前中にかけては東日本にも雨のエリアが広がるでしょう。特に北日本では、通勤通学の時間帯に雨の強まる所がありそうです。この先、朝晩と日中の気温差が大きくなるため、体調を崩さないようお気を付けください。