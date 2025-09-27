ロックシンガー矢沢永吉（76）が26日放送のニッポン放送「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」にスペシャルパーソナリティーとして出演。自身を高みに導く方法を明かした。

「僕はもう変わらないです。18の時から。絶対に上に行くんだ、絶対に金持ちになるんだ、俺はのすぞ、ってことを平気で、18、19、二十歳の時に言ってましたから」と打ち明けた。

そして「僕はむにゃむにゃが嫌なんですよ。むにゃむにゃして言葉に出さないで『分かるよね？』って。分からないよ、みたいな。ルックアットミー！ 俺を見ろ、みたいな感じの男ですから」と語った。

そして「非常に若い時は僕のことを大嫌いな人も周りいっぱいいたと思います。それでいい。みんなに好かれたいっていうのは土台無理な話で」と説明。

「自己暗示をかけるというか。『頑張れ、お前だったらできる』『お前だったらやれるよ』みたいな。暗示をかけてました。よくインタビューでよく言いますね。『矢沢さん、1つ頑張れるコツって何かありますか？』って。自己暗示かけなさい。『お前だったら、できる』って自分に言うんですよね。『お前だったらいけるから。いけるよ』みたいな。そんなことを二十歳、22、23歳で言ってましたね」と当時を振り返った。

矢沢は今年がソロデビュー50周年。今月24日には6年ぶり通算35枚目となる最新オリジナル・アルバム「I believe」をリリース。番組では同アルバムの曲が複数放送された。

同番組のパーソナリティーを務めるの07年9月20日以来18年ぶり。進行はニッポン放送の東島衣里アナウンサー、ゲストは元テレビ東京のプロデューサー佐久間宣行氏。