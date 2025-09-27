大袈裟じゃなく、“犬”の存在が人間の命を救うことってあると思う。わたし自身、中学1年生の時からトイプードルの男の子と一緒に暮らしていた。多感な青春時代を乗り越えることができたのは、彼のおかげだなと感じる部分がたくさんある。友達と喧嘩をした時、失恋をした時、親に反抗的な態度を取ってしまったことに後悔をした時。彼はいつでもわたしの足元に寄り添い、ただただそばにいてくれた。言葉は通じなくても、「生きていていいんだよ」と肯定してもらえるような瞬間がたしかにあったのだ。

だからこそ、映画『少年と犬』を観ながら、多聞という犬の存在に強く心を揺さぶられた。震災で大切なものを失った青年・和正（高橋文哉）や、とある罪を犯した経験がある美羽（西野七瀬）が、多聞に出会い、支えられ、生きる希望を取り戻していく姿は、自分自身の経験とも重なる部分があったのだ。『ラーゲリより愛を込めて』の製作陣が再集結し、人間と犬のかけがえのない絆を描いた本作。映画館で涙を流した方も、見逃してしまった方も、10月3日にリリースされるBlu-ray＆DVDでふたたび多聞に会うことができる。あの日、スクリーンで感じた温もりを何度でも味わえるなんて……！

初回生産限定版Blu-rayには、本編映像はもちろん、特典映像として撮影の裏側がたっぷり収録され、さらに初日舞台挨拶、公開御礼舞台挨拶の様子も収録されている。高橋文哉も言っていたように、本作ほど犬の登場シーンが多い映画はなかなかない。そのため、「どうやって撮影をしているんだろう？」と気になる部分が多かったが、メイキングを見ると、多聞役のさくらとキャスト・スタッフが一丸となり、お互いに信頼関係を築きながら現場を作り上げてきたことがよく分かる。

「すごく良い子なので、想像していたよりスムーズに撮影が進む」（伊藤健太郎）、「雪が大好きらしくて、走り回って遊びたい気持ちもあるだろうに、ずっと座ってジーッとして偉い」（西野七瀬）とキャスト陣から絶賛されていたさくら。劇中では、東日本大震災から半年後の宮城県や、熊本地震が発生した瞬間をタイムリーに描いているため、キャスト陣はシリアスな気持ちになる場面が多かったはずだ。それでも、撮影の合間にさくらと触れ合うと、みんな自然と笑顔になる。

撮影が始まるとお仕事モードに入るさくらだが、それ以外は犬らしい一面を見せることも。とくに、撮影開始待ちをしていた高橋にフリスビーを押し付け、「遊んで！ 遊んで！」とアピールをする姿は、本当に尊かった。和正と美羽がバーベキューをするシーンも、さくらがその場にいたからこそ、高橋と西野も肩の力を抜き、自然体の笑顔を見せられたのだと思う。

『少年と犬』のなかで、とくに印象に残っているのが、海で入水自殺を図ろうとした美羽を、和正が全力で止めに行くシーン。メイキングでは、この撮影の裏側がたっぷり収録されているのだが、なんと3月下旬の琵琶湖だったようで……。そして驚くことに、「打ち合わせもテストもなしで、美羽を掴んでくれとしか言われてない」（高橋文哉）、「言うことも何も決まってないけど、何か言ってくださいと言われただけ」（西野七瀬）とほぼアドリブで挑んだシーンだったらしいのだ。極限の状況で生まれた即興芝居だからこそ、あんなにも観客の心を揺さぶるリアルさに満ちていたのだと思う。

また、撮影合間のインタビューでは、劇中で西野がAKB48の「ヘビーローテーション」のパフォーマンスをした時の心情や、高橋＆西野にとって“犬”の存在とは――といった貴重なエピソードも語られている。とくに、死体を埋めるシーンを撮影したあとの西野が「○○○○○こと、まだないんで……」と真剣に語っていたのには、思わずクスッと笑ってしまった。ファンなら見逃せない内容がたっぷり詰まった特典映像に仕上がっているので、ぜひチェックしていただきたい。

“出会い”は、人を変える力を持っている。震災で心に深い傷を負った和正も、罪を背負った美羽も、多聞との出会いによって、ふたたび歩き出すことができた。そして、その多聞が和正と美羽を引き合わせたことで、また新しい絆が生まれた。『少年と犬』は、人と人、人と犬との出会いがどれほど人生を揺さぶり、支え、希望を与えてくれるのかを教えてくれる作品だ。多聞の存在に背中を押されるようにして生まれた奇跡を、Blu-ray＆DVDでぜひ味わってほしい。きっとあなたの心にも、温かな変化が生まれるはずだ。

（文＝菜本かな）