G大阪が神戸戦で配布するシャツを披露!「めっちゃいい」「絶対欲しい」と好評の声
ガンバ大阪は26日、ホームで11月9日に行われるJ1第36節・ヴィッセル神戸戦のチケットについて、ビジター自由席を除く全席種「ベースボールシャツ付きチケット」として販売すると発表した。
G大阪は同試合で「GAMBA MULTI SPORTS DAY 2025」と題し、多様なスポーツに親しむことができるイベントを開催。ベースボールシャツはフリーサイズに加え、先着2500枚でキッズサイズの配布も実施する。
デザインは青を基調としたカモフラージュ柄。パナソニックやヒュンメルのロゴも入っている。
クラブが公式X(旧ツイッター/@GAMBA_OFFICIAL)でベースボールシャツを告知すると、「めっちゃいいやん」「可愛い」「カッコいい」「最高」「絶対欲しい」などの声が上がった。
