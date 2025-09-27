¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥¬¥Ã¥¸ー¥Ë¤¬¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥êー¥º¤Ë¸þ¤±¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½
¡¡25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤Î¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¢¡ÖQoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025¡Ê¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥êー¥º¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥¬¥Ã¥¸ー¥Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯1·î¤ËÎ¾¥Áー¥à¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡£2025Ç¯¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î2Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¡¢º£²ó¤Ï¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥ê¥Ù¥í¤Ç¤¢¤ë¥¬¥Ã¥¸ー¥Ë¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥·¥ë¡¦¥µ¥Õ¥§ー¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥¬¥Ã¥¸ー¥Ë¤Ç¤¹¡£Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025¡Ê¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥êー¥º¡Ë¤¬10·î7Æü¤È8Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç²á¤´¤¹2Æü´Ö¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ñ¾ì¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ª¡ª¡×¤È°§»¢¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£